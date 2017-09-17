Видео: ремесленников оскорбило высказывание президента Эстонии

«Президент Керсти Кальюлайд назвала на конференции "Работа будущего" (проходила в Таллинне 13 сентября — прим.ред.) в своей речи рукоделие занятием для людей с низким уровнем образования, добавив, что, к счастью, есть интернет, чтобы эти необразованные люди могли как минимум продать свои изделия», - написал в Postimees один из возмущенных участников конференции.

Он назвал высказывание президента крайне невежливым и надменным. Особенно учитывая, что в Эстонии можно получить высшее образовании в области ремесленничества в двух университетах.

«Рукоделие сохраняет культуру Эстонии и если президент Эстонии не ценит нашу культуру, кто еще будет это делать?» - пишет участник, который пожелал остаться анонимным.

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ заверил, что президент не относится к ремесленничеству пренебрежительно и смысл ее слов был в другом. «Зачастую считается, что дистанционная работа (или точнее говоря в контексте речи независимая от географического местонахождения) возможна только в ИТ и области новых технологий», - говорит Линнамяэ.

Основная мысль речи президента была в том, что подобные утверждения не верны и преимущества новых технологий доступны во всех сферах жизни, для любого уровня образования и дохода. «Она привела примеры из традиционных областей — бухгалтерию и ремесленничество», - говорит Линнамяэ.