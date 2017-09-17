Галерея: в Мюнхене стартовал фестиваль пива

Как сообщает телеканал N24, Дитер пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: "O'zapft is" ("Откупорено").

Первую литровую кружку пива получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году, пишет "Корреспондент".

Всего на "Октоберфесте" в Мюнхене, который продлится до 3 октября, ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь.

Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля - площадке "Терезин луг" (42 гектара), полицейские были оснащены дополнительными видеокамерами.