Сравните: многие продукты в белорусских магазинах в разы дешевле, чем в эстонских

Недавно Postimees проводил сравнение цен между открывшимся в Тарту магазином Alko1000 и другими сетевыми магазинами. Теперь сравним цены в обычном магазине в центре Минска с ценами в эстонских магазинах. Поскольку в Белоруссии и в Эстонии не продаются одинаковые товары, невозможно провести точное сравнение.

Для сравнения был взят магазин на улице Максима Богдановича «Рублевский». Магазин был выбран случайным образом, поэтому невозможно утверждать, что он самый дешевый в Республике Беларусь.

Один евро сейчас стоит около 2,2 белорусских рублей.

Самое дешевое пол-литровое пиво премиум-класса A. Le Coq Premium стоит в Эстонии 1,2 евро. В Белоруссии пол-литровое «Жигулевское» премиум-класса стоит 1,35 рубля (0,61 евро).

Пиво "Жигулевское".

Самое дешевое пиво в Эстонии стоит 58 евроцентов, в Белоруссии — 1 рубль и 18 копеек (53 евроцента).

Пиво "Аливария".

Самая дешевая пол-литровая водка Viru Valge в эстонских магазинах обойдется в 7,99 евро, в белорусском магазине выбираем также известную марку Nemiroff, пол-литровая бутылка водки которой стоит 8,17-8,26 рублей (3,71-3,75 евро).

Самая дешевая водка в Эстонии стоит 6,36 евро. Самая дешевая в минском магазине — 5 рублей 83 копейки (2,65 евро).

Бутылки водки в минском магазине.

500-граммовая пачка кофе Löfbergs Lila можно купить в Эстонии за 3,6 евро, Анологичная 450-граммовая пачка кофе «Жокей» стоит с картой клиента 9 рублей и 51 копейка (4,32 евро).

Кофе в минском магазине.

Литровая пачка томатного сока в Эстонии стоит 53 цента, а в Минске — 1,82 рубля (0,83 евро)

Томатный сок в Минске.

Самое дешевое литровое рапсовое масло в Эстонии стоит 1,64, а в Белоруссии — 2,64 рубля (1,2 евро).

500-граммовая пачка макарон в Эстонии стоит 53 цента, а в Минске — 2,12 рублей (0,96 евро).

Килограмм пшеничной муки в эстонском магазине можно купить за 53 цента, а в минском — 1,1 рубль (50 центов).

200-граммовая пачка чипсов Estrella в Эстонии стоит 1,32 евро. В Минске репортер не увидел ни чипсов такой марки, ни пачку аналогичных такого же веса, поэтому была взята 225-граммовая пачка Lays, которая стоит 3,38 рублей (1,54 евро).

В Эстонии банка с солянкой стоит 2,39, а в белорусском магазине — 2,12 (0.96 центов).

В эстонских магазинах десяток яиц стоит 87 цента, а в белорусских — 2,4 рубля (1,09 евро).

Большинство сигарет в Белоруссии стоят менее 2 рублей. Например, пачка Camel стоит 1 рубль и 90 копеек (86 евроцентов), а в Эстонии пачка сигарет стоит минимум 3-4 евро.