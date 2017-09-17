Март Хельме: надо восстановить пограничный контроль до первого теракта в Эстонии

«Мы не должны дожидаться первых жертв террора в Эстонии, - сказал Хельме в переданном BNS пресс-релизе. - Очередная атака террористов в Лондоне, в результате которой пострадал и эстонец, указывает на то, что с восстановлением пограничного контроля на границах Эстонии больше тянуть нельзя».

«Нам уже давно пытаются втолковать, что мы должны свыкнуться с террористическими атаками исламистов, что это — якобы новая норма для Европы, - отметил Хельме, в парламенте являющийся вице-председателем комиссии по обороне. - Мы, эстонцы, на своей земле, не должны мириться с нечеловеческими атаками. Мы должны заявить, что квота на прием беженцев в Эстонии равна нулю. Мы должны заявить, что Эстония нуждается в срочном восстановлении военизированной погранохраны. Мы не должны дожидаться первых жертв террористических атак на территории Эстонии».

По оценке Хельме, Эстония находится в ситуации, когда эстонцы не знают, сколько и с какими намерениями посещают Таллинн экстремистски настроенные мусульмане из Швеции и Финляндии.

«У нас нет обзора настроений мусульман, которые перемещаются по улицам Таллинна, - продолжил Хельме. - Судя по всему, правительство будет хранить беззаботность до тех пор, пока на территории Эстонии кому-нибудь не перережут горло. В эту минуту ни один политик не захочет оказаться на месте премьер-министра, которому придется выступить с такой трагической новостью перед народом. Не дай бог, чтобы в Эстонии когда-нибудь произошло бы нечто подобное. Но на одного бога надеяться нельзя. У правительства Юри Ратаса есть реальная возможность предотвратить подобные трагедии, но для этого надо предпринять опережающие шаги».

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. При взрыве самодельной бомбы пострадали не менее 30 человек.

Среди пострадавших от взрыва оказался и один эстонец.

«Министерство иностранных дел Эстонии получило от местных властей Великобритании информацию о том, что среди пострадавших от взрыва в лондонском метро в пятницу оказался и один эстонец. К посольству за оказанием консульской помощи он не обращался», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова.

Ответственность за эту атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Это уже пятая атака террористов в Великобритании за последние пять месяцев. Четыре предшествующие атаки в Лондоне и Манчестере унесли жизни 35 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй в пятницу вечером сообщила, что оценивает ситуацию как серьезную и критическую. По ее словам, тысячу солдат власти страны направят на охрану ключевых объектов в стране, в том числе, на атомные объекты, чтобы высвободить полицейский ресурс для охраны общественного порядка на улицах городов и населенных пунктов.