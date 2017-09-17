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Фото: в парижском аэропорту эвакуировали пассажиров самолета в Лондон

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Масштабная проверка безопасности прошла в воскресенье в самолете авиакомпании British Airways, который должен был вылететь из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в лондонский Хитроу. В итоге администрация аэропорта и правоохранители объявили, что бомбы на борту не нашли, а тревога была ложной, пишет Newsru.

ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

О том, что стало причиной дополнительных мер, долго не сообщалось. "Рейс BA303: проводится дополнительный контроль безопасности", - цитирует РИА "Новости" заявление парижского аэропорта.

Как уточняет Reuters со ссылкой на представителя аэропорта, самолет готовился ко взлету, когда объявили эвакуацию.

Владелец верифицированного аккаунта в сети микроблогов Twitter Джеймс Андерсон (@jsa), оказавшийся на рейсе, написал, что пассажиры проходят личный досмотр, а ручную кладь проверяют кинологи с собаками. По его словам, причиной проверки стала "угроза безопасности".

После проверки пассажиров регистрируют на следующий рейс в Лондон, сообщил Андерсон. Вероятно, отправят его тем же бортом.

В пятницу на станции лондонского метро прогремел взрыв, пострадали 29 человек. После этого уровень террористической опасности в стране был повышен до наивысшего - критического, а меры безопасности были значительно усилены. По делу о теракте задержаны два молодых человека - один в Дувре, другой в Лондоне.

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