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Олимпийская чемпионка Медведцева пострадала в ДТП из-за пробившего стекло болта

Sports.ee
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Чемпионки мира в эстафетной гонке россиянки (слева направо) Ольга Зайцева, Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Анна Булыгина. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Автомобиль, в котором ехали биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП на трассе Бородино — Красноярск.

Российская биатлонистка Ольга Медведцева показала второй результат на этапе КМ Эстерсунде. Не допустив ни одного промаха, она уступила 6,8 секунды норвежке Туре Бергер. | ФОТО: Reuter/SCANPIX

Источник рассказал изданию «ТВК Красноярск», что за рулем находилась Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка, также известная под фамилией Пылева. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и отлетел в лобовое стекло машины спортсменок. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя, пишет Lenta.ru.

42-летнюю женщину, получившую черепно-мозговую травму, доставили в больницу. Там ее прооперировали. Угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время Медведцева проведет в стационаре. «Состояние ее характеризуется как средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Слепцова и Вилухина не пострадали.

Медведцева (урожденная Заморозова) завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка победила в гонке преследования и завоевала бронзу в эстафете, также является чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафетной гонке. Помимо этого, в ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Вилухина и Слепцова объявили об уходе из профессионального спорта осенью 2016-го и летом 2017-го соответственно.

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