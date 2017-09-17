Олимпийская чемпионка Медведцева пострадала в ДТП из-за пробившего стекло болта

Российская биатлонистка Ольга Медведцева показала второй результат на этапе КМ Эстерсунде. Не допустив ни одного промаха, она уступила 6,8 секунды норвежке Туре Бергер.

Источник рассказал изданию «ТВК Красноярск», что за рулем находилась Медведцева — двукратная олимпийская чемпионка, также известная под фамилией Пылева. Во время движения от встречного автомобиля отвалился болт и отлетел в лобовое стекло машины спортсменок. Деталь пробила преграду и попала в височную часть головы водителя, пишет Lenta.ru.

42-летнюю женщину, получившую черепно-мозговую травму, доставили в больницу. Там ее прооперировали. Угрозы для жизни спортсменки нет, но некоторое время Медведцева проведет в стационаре. «Состояние ее характеризуется как средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Слепцова и Вилухина не пострадали.

Медведцева (урожденная Заморозова) завершила карьеру по окончании сезона-2009/10. Своих лучших результатов она добилась, выступая под фамилией Пылева. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити биатлонистка победила в гонке преследования и завоевала бронзу в эстафете, также является чемпионкой Ванкувера-2010 в эстафетной гонке. Помимо этого, в ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Вилухина и Слепцова объявили об уходе из профессионального спорта осенью 2016-го и летом 2017-го соответственно.