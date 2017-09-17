СК: в Петербурге полицейские прижигали ноздри задержанным и обливали их кипятком

В деле два эпизода. Первый произошел в конце апреля 2017 года. Полицейские около одного из домов по проспекту Солидарности задержали и избили местного жителя, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Затем они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой, говорится на сайте СК. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. "Фонтанка" называет имя пострадавшего - это 26-летний Алексей Чепелин.

Второй эпизод произошел ночью 18 мая. Полицейские зашли в букмекерскую контору, расположенную на улице Дыбенко, повредили имущество, а также порвали паспорта находившихся там лиц, после чего доставили охранника в указанный отдел полиции. В отделе полиции они требовали от него дать показания о якобы скупке им имущества добытого преступным путем. Его обливали горячей водой, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего.

Морозов и Котенко участвовали в обоих эпизодах. Помимо них, в деле еще четверо подозреваемых: Андрей Барашков, бывший оперуполномоченный угрозыска, а также действующие оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко. Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 286 УК РФ - "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Накануне Морозова вместе с Котенко отправили в СИЗО до 27 сентября. Они на суде заявили, что не признают свою вину. "Фонтанка" сообщает, что в Невский райсуд пришла внушительна группа поддержки - более 20 полицейских. В коридоре они активно обсуждали, что ныне арестованные коллеги - люди грамотные и хорошие полицейские.

Адвокаты бывшего замначальника Морозова и опера Котенко просили судью Газиза Баширова не отправлять под стражу их подзащитных. Однако судья согласился с доводами следствия о том, что оба могут повлиять на ход расследования.