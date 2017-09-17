Видео: в Эстонии продают сильнодействующий фентанил

«Фентанил попал в Эстонию в 2002 году. Через год он совсем исчез с черного рынка Эстонии и вместо него появился метилфентанил (известный также как белый китаец – прим. ред.)» - рассказал эксперт Института судебной экспертизы Пеэп Раусберг.

По его словам, десять лет назад фентанил вернулся в Эстонию и с годами он становится все крепче.