Видео: в Эстонии продают сильнодействующий фентанил
17 сентября 2017 г., 15:39
На протяжении нескольких лет в Эстонии не продавался сильнодействующий фентанил, теперь же этот тяжелый наркотик вновь можно купить, сообщает портал Postimees.ee.
«Фентанил попал в Эстонию в 2002 году. Через год он совсем исчез с черного рынка Эстонии и вместо него появился метилфентанил (известный также как белый китаец – прим. ред.)» - рассказал эксперт Института судебной экспертизы Пеэп Раусберг.
По его словам, десять лет назад фентанил вернулся в Эстонию и с годами он становится все крепче.