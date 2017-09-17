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Формула-1: на старте Гран-при Сингапура произошла страшная авария (фото, видео)

Rus.Postimees.ee
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Старт 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 ознаменовался страшной аварией. В первом повороте Гран-при Сингапура столкнулись пилоты Red Bull и Ferrari.

Во время начала гонки на автодроме "Марина-Бей" шел дождь. На мокрой трассе гонщик "быков" Макс Ферстапен врезался в Кими Райкконена, а финн в свою очередь пробил радиатор своему партнеру по Ferrari Себастьяну Феттелю, сообщает "Обозреватель".

Все три пилота досрочно завершили соревнование.

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