Формула-1: на старте Гран-при Сингапура произошла страшная авария (фото, видео)
17 сентября 2017 г., 15:57
Старт 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 ознаменовался страшной аварией. В первом повороте Гран-при Сингапура столкнулись пилоты Red Bull и Ferrari.
Во время начала гонки на автодроме "Марина-Бей" шел дождь. На мокрой трассе гонщик "быков" Макс Ферстапен врезался в Кими Райкконена, а финн в свою очередь пробил радиатор своему партнеру по Ferrari Себастьяну Феттелю, сообщает "Обозреватель".
Все три пилота досрочно завершили соревнование.
WTF (Kimi Raikkonen vs Max Verstappen vs Sebastian Vettel) #SingaporeGP pic.twitter.com/Ie3EUjvLte— FedeMaxiPeru (@FedeMaXiPeru) September 17, 2017