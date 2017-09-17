Фото и видео: родители детей из сгоревшего в Одессе лагеря штурмуют горсовет

По приблизительным подсчетам, в акции участвуют около 200 человек. Родители и небезразличные требуют, чтобы им дали поговорить с одесским мэром Геннадием Трухановым или его заместителем Зинаидой Цвиринько.

Журналисты сайта "Думская" сообщают, что протестующие штурмуют здание горсовета и пытаются выбить двери. Чтобы угомонить толпу, полиции пришлось использовать газ.

Напомним, что вчера во время ночного пожара в детском лагере в Одессе погибли три ребенка. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.