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Фото и видео: родители детей из сгоревшего в Одессе лагеря штурмуют горсовет

Rus.Postimees.ee
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В Одессе родители детей, которые отдыхали в сгоревшем лагере "Виктория", вместе с общественными активистами организовали митинг под зданием горсовета, сообщает одесское издание "Думская".

По приблизительным подсчетам, в акции участвуют около 200 человек. Родители и небезразличные требуют, чтобы им дали поговорить с одесским мэром Геннадием Трухановым или его заместителем Зинаидой Цвиринько.

Журналисты сайта "Думская" сообщают, что протестующие штурмуют здание горсовета и пытаются выбить двери. Чтобы угомонить толпу, полиции пришлось использовать газ.

Напомним, что вчера во время ночного пожара в детском лагере в Одессе погибли три ребенка. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.

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