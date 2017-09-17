Большая галерея: невероятных новинки Франкфуртского автосалона

67-й Франкфуртский автосалон пройдет с 14 по 24 сентября. На выставке представлены новинки от ведущих мировых автопроизводителей - немецких BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, китайских Great Wall и Chery, британской Bentley, японской Honda.

Всего в мероприятии принимают участие более 50 брендов.