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Большая галерея: невероятных новинки Франкфуртского автосалона

Rus.Postimees.ee
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14 сентября во Франкфурте открылся Международный автомобильный автосалон. Это одно из главных автомобильных событий в мире, сообщает Газета.ua.

67-й Франкфуртский автосалон пройдет с 14 по 24 сентября. На выставке представлены новинки от ведущих мировых автопроизводителей - немецких BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, китайских Great Wall и Chery, британской Bentley, японской Honda.

Всего в мероприятии принимают участие более 50 брендов.

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