Большая галерея: невероятных новинки Франкфуртского автосалона
17 сентября 2017 г., 16:33
14 сентября во Франкфурте открылся Международный автомобильный автосалон. Это одно из главных автомобильных событий в мире, сообщает Газета.ua.
67-й Франкфуртский автосалон пройдет с 14 по 24 сентября. На выставке представлены новинки от ведущих мировых автопроизводителей - немецких BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, китайских Great Wall и Chery, британской Bentley, японской Honda.
Всего в мероприятии принимают участие более 50 брендов.