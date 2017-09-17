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Опасайтесь фамильярных иностранцев: в Латвии составили инструкцию по распознаванию шпионов

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

На сайте Полиции безопасности (ПБ) Латвии впервые размещены рекомендации для должностных лиц государственных и муниципальных учреждений о том, как распознать шпионов.

Как указывает ПБ, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги, сообщает портал Rus.TVNET.

ПБ рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

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