Картина дня: упрощение экзамена по вождению, высказывание Кальюлайд и массовая отмена рейсов Ryanair

В Эстонии станет проще сдать экзамен по вождению

Департамент шоссейных дорог и Союз автошкол Эстонии попытаются изменить ситуацию, когда более половины желающих получить водительские права категории B проваливают экзамен. Читать далее...

Ремесленников оскорбило высказывание президента Эстонии

Читатель Postimees назвал высказывание президента Керсти Кальюлайд на конференции "Работа будущего" (проходила в Таллинне 13 сентября — прим.ред.) крайне невежливым и надменным. Читать далее...

Обзор семейных врачей Эстонии

Нагрузка и заработная плата семейных врачей в различных уездах Эстонии существенно отличаются. Смотрите, где доктора работают меньше, а получают больше других. Читать далее...

На Эстонию обрушатся дождь и сильный ветер

Возникший в воскресенье на границе Польши и Украины циклон к утру достигнет границы Польши с Литвой и продолжит свой путь в сторону Пскова. Плотные облака с юго-востока Эстонии переместятся к северу. Читать далее...

Ryanair будет отменять до 50 рейсов в день

Бюджетная авиакомпания Ryanair будет отменять от 40 до 50 рейсов в день до конца октября, чтобы дать возможность своим пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск. Читать далее...

Деликатная тема: куда делись кресты?

Религиозная тема затронула и пищевую промышленность: производители и продавцы стали более обдуманно подходить к выбору упаковки товара. Lidl убрал православные кресты с упаковки йогурта, Valio Eesti предпочел их вовсе не ставить. Читать далее...

Необычные участники дорожного движения

Сегодня утром туман усложнил передвижение на дорогах. В этих непростых погодных условиях читатель Postimees запечатлел неожиданных участников дорожного движения. Читать далее...

Житель Эстонии закрыл котенка в коробке и выбросил на улицу

Тартуский приют для бездомных животных опубликовал на своей странице в Facebook видео об оставленном недалеко от приюта коте, который был помещен в картонную коробку. Читать далее...

Сравните: вы только посмотрите, какие цены на продукты в белорусских магазинах!

В Республике Беларусь большая часть продуктов стоит в разы дешевле, чем в Эстонии. Но бывают и исключения. Читать далее...

В Эстонии продают сильнодействующий фентанил

На протяжении нескольких лет в Эстонии не продавался сильнодействующий фентанил, теперь же этот тяжелый наркотик вновь можно купить. Читать далее...

Суровое наказание для банды автоугонщиков

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры на прошлой неделе в Тартуском уездном суде потребовал сурового наказания для обвиняемых в руководстве банды похитителей автомобилей из Литвы. Читать далее...

Страшная авария на Формула-1

Старт 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1 ознаменовался страшной аварией. В первом повороте Гран-при Сингапура столкнулись пилоты Red Bull и Ferrari. Читать далее...

Названы новые типы терактов, грозящих Европе

В последнее время распространены атаки с использованием автомобилей - они не требуют ни специального оружия, ни значительной координации. В секретном отчете перечислены другие направления для удара с потенциально огромным ущербом и сравнительно несложной организацией. Читать далее...