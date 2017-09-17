В Марселе женщина плеснула кислотой в американских туристок
17 сентября 2017 г., 17:15
Неизвестная полиции злоумышленница облила соляной кислотой четырех американских туристок на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе.
В результате нападения две из них, 20 лет и 21 года, из них госпитализированы с тяжелыми ожогами лица, две других отделались стрессом, сообщает портал Newsru.co.il со ссылкой на Le Parisien.
41-летняя женщина была задержана полицией. По словам полицейских, задержанная не выкрикивала угроз и оставалась на месте преступления до прибытия стражей порядка. Мотивы этого поступка остаются пока неясными.