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В Марселе женщина плеснула кислотой в американских туристок

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Abel Uribe/AP

Неизвестная полиции злоумышленница облила соляной кислотой четырех американских туристок на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе.

В результате нападения две из них, 20 лет и 21 года, из них госпитализированы с тяжелыми ожогами лица, две других отделались стрессом, сообщает портал Newsru.co.il со ссылкой на Le Parisien.

41-летняя женщина была задержана полицией. По словам полицейских, задержанная не выкрикивала угроз и оставалась на месте преступления до прибытия стражей порядка. Мотивы этого поступка остаются пока неясными.

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