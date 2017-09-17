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Саакашвили назвал три требования к властям Украины

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Михаил Саакашвили. | ФОТО: Sergei Chuzavkov/AP

Бывший президент Грузии и глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили высказал намерение выступить в Киеве в составе группы активистов с требованием реформирования закона о статусе депутатов и нормах избирательного законодательства.

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — написал политик на своей странице в Facebook, сообщает Газета.ru.

Ранее во время митинга в Черновцах Саакашвили заявил, что 19 сентября намерен «взять на приступ» Киев.

«В этот день мы придем спасать Киев от нынешней власти, соберемся там с нашими претензиями к власти, которые соберем в регионах», — заявил политик и анонсировал масштабный тур по регионам Украины.

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