Саакашвили назвал три требования к властям Украины

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — написал политик на своей странице в Facebook, сообщает Газета.ru.

Ранее во время митинга в Черновцах Саакашвили заявил, что 19 сентября намерен «взять на приступ» Киев.

«В этот день мы придем спасать Киев от нынешней власти, соберемся там с нашими претензиями к власти, которые соберем в регионах», — заявил политик и анонсировал масштабный тур по регионам Украины.