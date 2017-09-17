Мужчина «вышел на пенсию» в 43 года и рассказал, как это сделать

«Я очень счастлив, что мое имущество оценивается теперь в 1,9 миллиона долларов. Этого достаточно, чтобы жить всю оставшуюся жизнь так, как я этого хочу», - написал он, сообщает портал Majandus24.

Джей Мани приводить пять простых советов, которые помогли ему добиться успеха:

1. Записывайте все расходы. Результат может вас шокировать и заставить быть более дисциплинированным.

2. Чтобы следить за своими расходами, используйте таблицы, например, в Google Drive.

3. Пользуйтесь кредитными карточками. Однако делайте это с умом. Данный совет может показаться опасным, но если пользовать кредитками разумно, то можно собрать достаточное количество бонусных пунктов, на которые потом можно совершать покупки.

4. Не думайте о ценности имущества на данный момент, всегда рассматривайте его ценность в долгосрочной перспективе.

5. Осваивайте инфотехнологии. Этот совет мне дала моя бабушка, и в итоге это стало лучшим решением в моей жизни.