Мужчина «вышел на пенсию» в 43 года и рассказал, как это сделать

В блоге Budgets Are Sexy автор Джей Мани рассказывает о том, как к 43 годам стал абсолютно финансово независимым и что нужно сделать, чтобы повторить его успех, пишет Business Insider.
«Я очень счастлив, что мое имущество оценивается теперь в 1,9 миллиона долларов. Этого достаточно, чтобы жить всю оставшуюся жизнь так, как я этого хочу», - написал он, сообщает портал Majandus24.
Джей Мани приводить пять простых советов, которые помогли ему добиться успеха:
1. Записывайте все расходы. Результат может вас шокировать и заставить быть более дисциплинированным.
2. Чтобы следить за своими расходами, используйте таблицы, например, в Google Drive.
3. Пользуйтесь кредитными карточками. Однако делайте это с умом. Данный совет может показаться опасным, но если пользовать кредитками разумно, то можно собрать достаточное количество бонусных пунктов, на которые потом можно совершать покупки.
4. Не думайте о ценности имущества на данный момент, всегда рассматривайте его ценность в долгосрочной перспективе.
5. Осваивайте инфотехнологии. Этот совет мне дала моя бабушка, и в итоге это стало лучшим решением в моей жизни.