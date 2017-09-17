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В Омске митинг Навального собрал до 7000 человек

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Алексей Навальный. | ФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

В Омске в воскресенье проходит митинг Алексея Навального. По оценке НГС, на встречу с оппозиционером пришли около 7000 человек. Очевидцы пишут, что желающих больше, но их медленно пропускают через рамки, сообщает портал Newsru.com.

Параллельно с митингом Навального началась и другая акция - митинг профсоюзов за достойную жизнь.

По риторике выступление Навального близко к его речи в Екатеринбурге, где его предвыборный митинг прошел накануне. Политик обещает, что когда придет к власти, посадит всех коррупционеров, повысит зарплаты за счет денег, которые больше не разворовывают, обеспечит доступную медицину и хорошее образование.

Значительная часть выступления, как и накануне, посвящена ответам на вопросы собравшихся. Навальный обещает демонополизировать ЖКХ и снизить цены, ввести выборность судей

Как отмечает НГС, большинство ответов Навального сводятся к необходимости борьбы с коррупцией. Выступает он больше часа.

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