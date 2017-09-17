В Омске митинг Навального собрал до 7000 человек

Параллельно с митингом Навального началась и другая акция - митинг профсоюзов за достойную жизнь.

По риторике выступление Навального близко к его речи в Екатеринбурге, где его предвыборный митинг прошел накануне. Политик обещает, что когда придет к власти, посадит всех коррупционеров, повысит зарплаты за счет денег, которые больше не разворовывают, обеспечит доступную медицину и хорошее образование.

Значительная часть выступления, как и накануне, посвящена ответам на вопросы собравшихся. Навальный обещает демонополизировать ЖКХ и снизить цены, ввести выборность судей

Как отмечает НГС, большинство ответов Навального сводятся к необходимости борьбы с коррупцией. Выступает он больше часа.