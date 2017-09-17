В Петербурге «Клоунское государство» захватило «Аврору»

Акция состоялась в воскресенье днем. Группа клоунов держала в руках плакаты: "Оно воюет", "Нам нужны враги" и "Не служил - не клоун", сообщает портал Newsru.com.

По словам фотографа Давида Френкеля, который сделал снимки людей на "Авроре", они представились "антивоенными активистами "Клоунского государства".

Группа клоунов-милитаристов захватила крейсер Аврора, с требованием увеличить военный бюджет. «Не служил не клоун», «ОНО воюет» pic.twitter.com/10pzQd5kqv — Dave Frenkel (@merr1k) September 17, 2017

RTVi сообщает, что в группу вошли гражданские активисты, феминистки и художники из группы "Родина".

Демонстранты утверждают, что они пародировали военные учения "Запад-2017" и военную пропаганду в целом. По их словам, цель такой пропаганды - отвлекать население от реальных проблем.

Охрана крейсера выгнала активистов с корабля. Никого не задержали, хотя и требовали удалить фотографии.