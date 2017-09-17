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В Петербурге «Клоунское государство» захватило «Аврору»

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Alexei Danichev/RIA Novosti

В Петербурге антивоенные активисты в костюмах клоунов выстроились на палубе крейсера "Аврора". Они требовали роста военного бюджета: "Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения, а потом - убивать!".

Акция состоялась в воскресенье днем. Группа клоунов держала в руках плакаты: "Оно воюет", "Нам нужны враги" и "Не служил - не клоун", сообщает портал Newsru.com.

По словам фотографа Давида Френкеля, который сделал снимки людей на "Авроре", они представились "антивоенными активистами "Клоунского государства".

RTVi сообщает, что в группу вошли гражданские активисты, феминистки и художники из группы "Родина".

Демонстранты утверждают, что они пародировали военные учения "Запад-2017" и военную пропаганду в целом. По их словам, цель такой пропаганды - отвлекать население от реальных проблем.

Охрана крейсера выгнала активистов с корабля. Никого не задержали, хотя и требовали удалить фотографии.

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