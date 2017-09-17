Ансип раскритиковал политику правительства Ратаса

Ансип раскритиковал политику правительства Ратаса3
17 сентября 2017 г., 19:02
Правительство начало составлять государственный бюджет на новый год, сообщает телеканал TV3.
По словам премьер-министра страны Юри Ратаса, новый бюджет улучшит экономическое положение страны и повысит благосостояние жителей Эстонии. Однако критики считают, что новый бюджет слишком мало внимания уделяет накоплению резервов и поэтому может привести к большим проблемам в случае наступления нового экономического кризиса.
«Сейчас хорошие времена и поэтому сейчас нужно накапливать резервы. Если сейчас тратить больший процент от доходов, чем это делалось во времена финансового кризиса, то это ничем не обосновано», - считает вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип.