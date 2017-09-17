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Ансип раскритиковал политику правительства Ратаса

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Rus.Postimees.ee
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Юри Ратас и Андрус Ансип. | ФОТО: Kristjan Teedema

Правительство начало составлять государственный бюджет на новый год, сообщает телеканал TV3.

По словам премьер-министра страны Юри Ратаса, новый бюджет улучшит экономическое положение страны и повысит благосостояние жителей Эстонии. Однако критики считают, что новый бюджет слишком мало внимания уделяет накоплению резервов и поэтому может привести к большим проблемам в случае наступления нового экономического кризиса.

«Сейчас хорошие времена и поэтому сейчас нужно накапливать резервы. Если сейчас тратить больший процент от доходов, чем это делалось во времена финансового кризиса, то это ничем не обосновано», - считает вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип.

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