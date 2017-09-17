Уровень угрозы теракта в Великобритании понижен

"Расследуя теракт на станции "Парсонс-Грин" в прошлую пятницу, полиция добилась значительного прогресса", после чего Объединенный центр анализа терроризма принял решение понизить уровень угрозы, приводит слова министра агентство Reuters.

В тот же день полиция графства Суррей сообщила, что был проведен обыск квартиры в поселке Стенвелл близ аэропорта Хитроу. Накануне ночью 21-летний мужчина был задержан в лондонском районе Хаунслоу по подозрению в причастности к организации взрыва в подземке. Проведенный обыск имеет отношение к этому задержанию. Полиция также перекрыла движение на нескольких улицах в населенном пункте Санбури, уточняется в сообщении.

Ранее, 16 сентября, полиция графства Кент арестовала в портовой зоне Дувра 18-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к теракту. Затем в Санбури был проведен обыск, сопровождавшийся мерами повышенной безопасности. Жители некоторых домов были эвакуированы, однако теперь опасность для них миновала, отметили в полиции.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в лондонском метро на станции "Парсонс-Грин" 15 сентября. В результате 30 человек получили ожоги лица и тела и были госпитализированы. Происшествие было квалифицировано британскими властями как теракт. 17 сентября в больнице оставался один пострадавший.