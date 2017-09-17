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Постпред США при ООН заявила, что КНДР «будет уничтожена» в случае необходимости

Rus.Postimees.ee
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Постпред США при ООН Никки Хейли. | ФОТО: A Lohr-Jones/Pacific Pres/SIPA/Scanpix

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США располагают большим количеством вариантов военного решения проблемы КНДР. Об этом она рассказала телеканалу CNN.

«Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена», — сказала постпред, сообщает Газета.ru.

Она также отметила, что в настоящий момент США прикладывают все возможные дипломатические усилия, чтобы обратить внимание КНДР на ситуацию.

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