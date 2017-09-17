Постпред США при ООН заявила, что КНДР «будет уничтожена» в случае необходимости

«Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена», — сказала постпред, сообщает Газета.ru.

Она также отметила, что в настоящий момент США прикладывают все возможные дипломатические усилия, чтобы обратить внимание КНДР на ситуацию.