Авторитетное издание причислило эстонскую деревню к жемчужинам Европы
17 сентября 2017 г., 19:57
Издание Travel+Leisure составило список из 25 городов и деревень, которые являются неизвестным жемчужинами Европы. В список попала и одна эстонская деревня.
Деревня Когува на острове Муху, которая когда-то принадлежала шведам, хранит древние традиции. Рыболовство и овцеводство по-прежнему являются в деревне почетными занятиями, а природа деревни не тронута человеком, пишет издание, текст которого цитирует портал Reisile.
Посетители деревни могут увидеть в лесу косулей, лис и лосей. Еще одной достопримечательностью является 300-метровый утес Ююгу. Остановиться на ночлег можно в мызе Пядасте.