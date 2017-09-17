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Авторитетное издание причислило эстонскую деревню к жемчужинам Европы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Издание Travel+Leisure составило список из 25 городов и деревень, которые являются неизвестным жемчужинами Европы. В список попала и одна эстонская деревня.

Деревня Когува на острове Муху, которая когда-то принадлежала шведам, хранит древние традиции. Рыболовство и овцеводство по-прежнему являются в деревне почетными занятиями, а природа деревни не тронута человеком, пишет издание, текст которого цитирует портал Reisile.

Посетители деревни могут увидеть в лесу косулей, лис и лосей. Еще одной достопримечательностью является 300-метровый утес Ююгу. Остановиться на ночлег можно в мызе Пядасте.

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