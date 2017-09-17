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Видео: в Петербурге в кинотеатре зрители устроили массовую драку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Зрители одного из кинотеатров в Санкт-Петербурге устроили массовую драку на сеансе. Видеозапись случившегося публикует в воскресенье, 17 сентября, очевидец во «ВКонтакте».

Причиной перепалки, отметил он, стал разговор компании во время показа фильма. В кадре видно, как несколько молодых людей бьют друг друга, сообщает портал Lenta.ru.

«Сейчас в Петербурге отдыхаю. Сходили на фильм "18+". Пустили кучу малолеток. Они орали, ржали, мешали смотреть. Короче, один мужик не выдержал и врезал одному. Начался (...). Вот тебе и культурная столица», — комментирует автор видео.

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