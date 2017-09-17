Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: эстонская хозяйка нашла гениальный способ хранить морковь

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Частный архив

Если у вас постоянно возникают проблемы с хранением моркови, и она часто портится, то вам пора попробовать совет эстонской женщины по имени Кайре, которая уверяет, что ее способ позволяет долго хранить овощ.

Кайре советует положить в ящик с морковью болотный мох. Мох должен быть влажным, но вода с него капать не должна. В такой среде морковь может спокойно сохраняться до весны, не гнить и не терять своих вкусовых качеств, сообщает портал Kodustiil.

Причина, по которой морковка хорошо сохраняется во влажном мхе, заключается в том, что он является природным антисептиком, который предотвращает гниение овоща и убивает бактерии.

Наверх