Фото: эстонская хозяйка нашла гениальный способ хранить морковь

Кайре советует положить в ящик с морковью болотный мох. Мох должен быть влажным, но вода с него капать не должна. В такой среде морковь может спокойно сохраняться до весны, не гнить и не терять своих вкусовых качеств, сообщает портал Kodustiil.

Причина, по которой морковка хорошо сохраняется во влажном мхе, заключается в том, что он является природным антисептиком, который предотвращает гниение овоща и убивает бактерии.