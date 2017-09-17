Фото: эстонская хозяйка нашла гениальный способ хранить морковь
17 сентября 2017 г., 20:37
Если у вас постоянно возникают проблемы с хранением моркови, и она часто портится, то вам пора попробовать совет эстонской женщины по имени Кайре, которая уверяет, что ее способ позволяет долго хранить овощ.
Кайре советует положить в ящик с морковью болотный мох. Мох должен быть влажным, но вода с него капать не должна. В такой среде морковь может спокойно сохраняться до весны, не гнить и не терять своих вкусовых качеств, сообщает портал Kodustiil.
Причина, по которой морковка хорошо сохраняется во влажном мхе, заключается в том, что он является природным антисептиком, который предотвращает гниение овоща и убивает бактерии.