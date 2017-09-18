Бывший президент Белоруссии: Лукашенко, по сути, - раб Путина

Шушкевич считает, что в проходящих в Белоруссии и в России учениях «Запад 2017», несомненно, участвует больше солдат, чем это было заявлено официально – 12 700. В то же время, бывший глава государства не думает, что это возможно, чтобы из учений выросло что-то большее, а также уверен, что переброшенные на время учений в Белоруссию российские войска после их окончания вернутся на место своей постоянной дислокации.

- Россия и Белоруссия заверяют, что в учениях «Запад 2017» участвует меньше 13 000 солдат, в то же время, по данным НАТО, их количество может достигать 100 000. Есть ли у вас представление о том, сколько солдат на самом деле участвует в учениях, и сколько из них прибыли в Белоруссию из России?

- У меня нет конкретной информации, сколько российских солдат прибыло сюда, но я считаю, что их намного больше, чем было сказано официально. Я абсолютно убежден, что этими учениями рядом с границами НАТО Россия хочет продемонстрировать свою военную мощь и поэтому местом их проведения была выбрана Белоруссия.

Организация «Запад 2017» в Белоруссии – это общий проект, придуманный российскими и белорусскими генералами. Солдаты стреляют на полигонах и показывают, чему они обучены. После этого они отправятся на места своих дислокаций в России. Если бы Россия оставила в Белоруссии введенные на время учений войска, это стало бы большим международным скандалом, к чему Россия сейчас не готова.

- Зачем России вообще перебрасывать свои войска на учения в Белоруссию?

- Россия сидит на несметных богатствах, но не может обеспечить хорошую жизнь для своего же населения. По данным официальной статистики, 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Они не могут управлять своей экономикой так, чтобы людям жилось хорошо. Они не могут обеспечить своим людей достойную зарплату, как в Эстонии, Латвии или Литве.

Также, например, и в Белоруссии, согласно официальной статистике, средняя зарплата в три раза меньше, чем в Эстонии. Поэтому Россия должна постоянно говорить, что у нас есть враги: внутренний враг – оппозиция, а внешний – НАТО. Россия хочет показать своему населению, что в состоянии справиться с его врагами.

- Зачем вообще нужно скрывать, сколько солдат принимает участие в учениях?

- Это трудно сказать. Для российских властей свойственно говорить одно, а делать другие. Они до сих пор не признают, что то, что было организовано в Кремле, является агрессией. Весь мир считает это агрессией, а сами она называют это подарком жителям Крыма. Основным оружием Кремля является жизнь человека, им не жаль жизней своих собственных людей, что говорить о жизнях украинцев?

Россия всегда была готова жертвовать жизнями своих людей ради достижения собственных целей, и эта традиция продолжается. Так действовали Иван Грозный, Петр Первый и Иосиф Сталин. Теперь эту традицию продолжает маленький Наполеон Владимир Путин.