Бывший президент Белоруссии: Лукашенко, по сути, - раб Путина

По словам бывшего президента Белоруссии Станислава Шушкевича, Россия может делать в Белоруссии все, что хочет, поскольку президент Александр Лукашенко зависит от России и, по сути, является рабом Владимира Путина.
Шушкевич считает, что в проходящих в Белоруссии и в России учениях «Запад 2017», несомненно, участвует больше солдат, чем это было заявлено официально – 12 700. В то же время, бывший глава государства не думает, что это возможно, чтобы из учений выросло что-то большее, а также уверен, что переброшенные на время учений в Белоруссию российские войска после их окончания вернутся на место своей постоянной дислокации.
- Россия и Белоруссия заверяют, что в учениях «Запад 2017» участвует меньше 13 000 солдат, в то же время, по данным НАТО, их количество может достигать 100 000. Есть ли у вас представление о том, сколько солдат на самом деле участвует в учениях, и сколько из них прибыли в Белоруссию из России?
- У меня нет конкретной информации, сколько российских солдат прибыло сюда, но я считаю, что их намного больше, чем было сказано официально. Я абсолютно убежден, что этими учениями рядом с границами НАТО Россия хочет продемонстрировать свою военную мощь и поэтому местом их проведения была выбрана Белоруссия.
Организация «Запад 2017» в Белоруссии – это общий проект, придуманный российскими и белорусскими генералами. Солдаты стреляют на полигонах и показывают, чему они обучены. После этого они отправятся на места своих дислокаций в России. Если бы Россия оставила в Белоруссии введенные на время учений войска, это стало бы большим международным скандалом, к чему Россия сейчас не готова.
- Зачем России вообще перебрасывать свои войска на учения в Белоруссию?
- Россия сидит на несметных богатствах, но не может обеспечить хорошую жизнь для своего же населения. По данным официальной статистики, 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Они не могут управлять своей экономикой так, чтобы людям жилось хорошо. Они не могут обеспечить своим людей достойную зарплату, как в Эстонии, Латвии или Литве.
Также, например, и в Белоруссии, согласно официальной статистике, средняя зарплата в три раза меньше, чем в Эстонии. Поэтому Россия должна постоянно говорить, что у нас есть враги: внутренний враг – оппозиция, а внешний – НАТО. Россия хочет показать своему населению, что в состоянии справиться с его врагами.
- Зачем вообще нужно скрывать, сколько солдат принимает участие в учениях?
- Это трудно сказать. Для российских властей свойственно говорить одно, а делать другие. Они до сих пор не признают, что то, что было организовано в Кремле, является агрессией. Весь мир считает это агрессией, а сами она называют это подарком жителям Крыма. Основным оружием Кремля является жизнь человека, им не жаль жизней своих собственных людей, что говорить о жизнях украинцев?
Россия всегда была готова жертвовать жизнями своих людей ради достижения собственных целей, и эта традиция продолжается. Так действовали Иван Грозный, Петр Первый и Иосиф Сталин. Теперь эту традицию продолжает маленький Наполеон Владимир Путин.
- Как вы считаете, что будет делать дальше Владимир Путин на Украине? Крым аннексирован, но на Востоке Украины уже долгое время царит неопределенное положение. Что будут дальше?
- Я думаю, что он и дальше будет делать на Востоке Украины то, что делал до сих пор. Аннексией Крыма он добился того, что восстановил свою снизившуюся популярность среди россиян. Россия начала пропагандистскую кампанию, будто Крым всегда являлся частью России и должна ею оставаться. Этот трюк у Путина получился и теперь ему нужно продолжать гнуть ту же линию.
Россия может и дальше утверждать, что происходящее на Востоке Украины – это внутригосударственный конфликт и России до него нет никакого дела. Они могут говорить о народной республике в Донецке и Луганске, но это все ерунда.
- Украина выразила опасение, что Россия может использовать учения «Запад 2017» для вторжения на Украину со стороны Белоруссии. Возможен ли такой сценарий? Россия и раньше использовала учения для начала агрессии, например, в августе 2008 года в Грузии.
- Я считаю, что это невозможно и даже Лукашенко не пойдет на это. Отношения между белорусами и украинцами всегда были очень хорошими, и такой сценарий не кажется продуманным.
- Как вам кажется, Лукашенко все же недолюбливает Путина?
- Он может не особо любить Путина, но он слушается его. Лукашенко может даже ненавидеть Путине, поскольку Путин его неоднократно публично оскорблял. Но Лукашенко полностью подчиняется Путину. Президент Белоруссии может говорить о независимости, но какая это независимость?
Независимость – это, когда работает конституция. Лукашенко уже в течение многих лет нарушает конституцию, которая говорит, что Белоруссия – нейтральная страна. Таким образом, Белоруссия согласно конституции не может организовывать общие учения с российскими вооруженными силами, но Лукашенко делает все, что требует Путин.
- Как долго еще продержится режим Лукашенко в Белоруссии и что должно произойти, чтобы сменилась власть?
- Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия поддерживает Лукашенко. До тех пор под руководством Лукашенко будет продолжаться и русификация Белоруссии. Президент, удерживающийся у власти незаконно при помощи фальсификации выборов, является антибелорусом, и его деятельности очень сложно противостоять.
До тех пор пока Россия не станет демократическим государством, есть очень мало надежды на то, что в Белоруссии изменится политический режим, поскольку наша гигантская соседская страна поддерживает этот режим. У нас открытая граница с Россией, протяженность которой 1560 километров. Очень сложно противостоять влиянию России. Поэтому Лукашенко должен быть рабом Путина.
Посмотрите хотя бы на учения «Запад 2017». В нормальных странах высшие посты занимают офицеры, имеющие военное образование и опыт, а у нас в Белоруссии творится какой-то цирк. Лукшенко присвоил звание генерала всем губернаторам.
Теперь во время учений они надевают форму и играют свою роль в этой показухе. Нужно показать Западу, что Белоруссия – это миролюбивая, но крепкая в военном смысле страна, которая готова противостоять НАТО.
- Кто-то в Белоруссии говорил прямо, что «Запад 2017» - это обучение против НАТО?
- Лукашенко неоднократно говорил, что Белоруссия помогает России защищаться от НАТО. Он явно не читал никаких документов НАТО и его не знакомили с этой темой. Лукашенко даже не понимает, что такое НАТО.
НАТО же с самого основания был защитной организацией, главный принцип которой: агрессия против все равно какой страны-члены НАТО является агрессией против всего альянса.
- Выше мы говорили о том, что в Белоруссии не изменится ничего прежде, чем не изменится что-то в России. Как вы считаете, как долго еще продержится власть Путина?
- Это трудно прогнозировать. Если посмотреть на историю, можно предсказать, что такой режим долго не продержится. Российский народ любит свободу, но гигантская пропагандистская машина постоянно обманывает людей. Ведущие пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Кеселев намного профессиональнее Геббельса.
Обычному человеку очень трудно противостоять массивной пропаганде. Я люблю Россию, я – русофил. Но Кремль мне совсем не нравится, я - кремлефоб. Думаю, что в Белоруссии много людей, которые думают точно так же.
Массивная пропаганда России направлена и против Эстонии. Я много раз был в Эстонии. Если кремлевская пропаганда пытается показать, что эстонцы плохо относятся к русским и притесняют их, то я этого не видел, хотя часто бывал в Эстонии. То, что говорит Кремль – полная ерунда.
- Западные страны ввели против России санкции. Оказывают ли они влияние?
- По сути, можно сказать, что санкциями и российскими ответными санкциями была развязана вторая холодная война. Безусловно, санкции оказывают влияние, и жители России уже второй раз вынуждены терпеть влияние холодной войны.
Если по закону человека нельзя наказать два раза за одно и то же деяние, что сейчас россияне второй раз наказаны за действия своих властей. Россияне должны просто ждать, когда закончится время Путина и придет новый (Борис) Ельцин, который был настоящим демократом.
- Есть ли сейчас в России кто-то, кто мог бы стать вторым Борисом Ельциным?
- Конечно, есть, но посмотрите, как их сейчас изолируют. Посмотрите, например, что делают с оппозиционером Алексеем Навальным. Вся российская военно-бюрократическая машина работает против этого человека. Таковы методы Кремля и, к сожалению, они работают на полную мощь.
- В каком состоянии сейчас находится белорусская оппозиция? Насколько большая часть населения страны на самом деле поддерживает политику Лукашенко?
- Я думаю, что сторонников Лукашенко очень мало, но активно против них выступает также очень мало людей. Большая часть белорусов просто хочет забыть о власти и заниматься своими делами.
Люди держатся за свои рабочие места и не хотят заниматься политикой. Я верю, если бы большинство активно выступило против режима, ситуация в Белоруссии могла бы очень быстро измениться.
- Может ли в Белоруссии произойти что-то похожее на то, что произошло в Киеве на Майдане?
- Семь лет назад в Белоруссии произошло нечто большее, чем на Майдане. После выборов 2010 года в центре Минска собрались 70 000 протестантов, это намного больше, чем на Майдане. Но вся система Белоруссии готовилась к этому. Милиция разогнала митинг.
Знаете ли вы, что сейчас в Белоруссии на одного жителя в семь раз больше милиционеров, чем было во времена Советского союза? Милиция была готова, сопротивление людей сломили, протестующих избили и они были вынуждены разойтись.
- Несколько дней назад в центре Минска прошел митинг против «Запада». Милиция, конечно, была на месте, но с митингующими ничего не сделали, им разрешили свободно двигаться. О чем говорит такое мягкое отношение к митингующим?
- Акция протеста прошла спокойно, поскольку она проходила на глазах у западных дипломатов. Правда, это не был слишком многочисленный митинг. У власти есть другие методы, обычно митингующих не начинают бить сразу. Милиционеры фотографирую участников митинга, и после с ними работают индивидуально.
Хороший пример – один из руководителей белорусской оппозиции Микола Станкевич, которого обычно сажают в тюрьму, если оппозиция что-то организовывает. Такой в Белоруссии метод работы с оппозицией и, к сожалению, эта система работает хорошо.
- Вы живете в очень скромной квартире. Каковы в Белоруссии социальные гарантии для бывших президентов?
- Социальные гарантии для бывших глав государства есть в цивилизованных странах. И в Белоруссии раньше законами была предусмотрена большая пенсия для бывших президентов, которые позволяла жить беззаботно. Но Лукашенко приказал упразднить этот закон.
Лукашенко – это малообразованный человек, который принимает решения под воздействием эмоций. В последние десять лет я не получал от Белорусси никаких пенсий. Мне платят обычную базовую пенсию, прожить на которую невозможно.
Пока у меня есть здоровье, проблем у меня не будет, поскольку я постоянно получаю предложения из-за рубежа, я читаю лекции и выступаю на конференциях. Например, завтра (в пятницу, 15 сентября – ред.) я еду выступать в Южной Корее.
- Власти Белоруссии позволяют вам свободно передвигаться?
- В отношении меня введены всевозможные запреты. Например, несколько лет назад Министерство юстиции поставило в мой паспорт печать, которой мне запретили выезд из страны. (Шушкевич достает из шкафа паспорт и показывает печать, запрещающую выезд из страны – А.Э.)
Эту печать мне поставили в паспорт в 2012 году, когда я только получил медаль фонда памяти жертв коммунизма Труммана-Рейгана. Для получения медали я должен был ехать в США, но из-за печати моя свобода передвижения была серьезно ограничена.
Но граница между Россией и Белоруссией открыта и я беcпрепятственно смог проехать в Россию и оттуда в Латвию. Оттуда я поехал в Вильнюс, где сел на самолет. После поездки в Америку я начал официально выяснять, по какой причине мне запретили выезд из страны.
Выяснилось, что, поставив печать, Министерство юстиции нарушило закон, поскольку назначить запрет на выезд из страны может только суд, но минюст не инициировал никаких судебных производств. После мне объяснили, что печать в мой паспорт поставили из-за ошибки в базе данных.
- Вы говорите откровенно и критикуете президента Лукашенко. Власти Белоруссии не создадут вам проблем после этого разговора?
- Я выражаю свое мнение и это гарантировано мне конституция Белоруссии. Если я ошибся в фактах, то при необходимости я буду должен доказать свои слова в суде. Но я просто выражаю свое мнение. И в нашей с вами беседе я выражаю свое мнение. Но власти Белоруссии так или иначе причиняют неприятности людям.
Ждать от режима и президента постоянно занимающихся фальсификациями честного поведения – это слишком. Но белорусы – работящие и дисциплинированные люди, и если бы у нас было честное и демократическое правительство, мы бы продвинулись еще дальше.
После развала СССР у всех бывших союзных стран были одинаковые стартовые позиции. В Белоруссии тогда экономические показатели были лучше, чем у Эстонии, Латвии, Литвы или Польши.
Сейчас Белоруссия сильно отстала и это последствия деятельности наших властей. Белорусская пропаганда пытается показать, насколько плохо живут в Литве и насколько несчастны живущие там люди, в то время как Белоруссия – одна из самых сильных и счастливых стран. Это же полная ерунда.