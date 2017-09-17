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В России предложили наказывать родителей, отказавшихся от вакцинации детей

Rus.Postimees.ee
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Прививка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Andres Teiss

В Минздраве предложили «изменить» оплату больничных листов для родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Об этом в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявила российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Подобная мера, по ее мнению, должна действовать в случаях, если отказ родителей от прививки привел к заболеванию ребенка, сообщает РБК.

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались», — отметила она. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — привела пример Скворцова.

Помимо этого, как подчеркнула глава ведомства, Минздрав в настоящее время разрабатывает «законопроект, который не позволил бы искажать сведения о лечении тех или иных болезней». «Это касается и ВИЧ-диссидентства, и отказа от прививок против кори», — уточнила министр, заметив, что «важно бороться с распространением недостоверной информации».

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