Словения впервые в истории выиграла чемпионат Европы по баскетболу
18 сентября 2017 г., 07:04
Сборная Словении по баскетболу впервые в истории стала победительницей мужского чемпионата Европы.
В прошедшем в Стамбуле финальном матче соревнования словенцы нанесли поражение национальной команде Сербии - 93:85 (20:22, 36:25, 15:22, 22:18), сообщает Интерфакс.
Ранее в матче за бронзовые медали сборная Испании, выигравшая предыдущий чемпионат Европы, одержала победу над командой России, причем, с аналогичным счетом – 93:85.