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Словения впервые в истории выиграла чемпионат Европы по баскетболу

Rus.Postimees.ee
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Игроки сборной Словении празднуют победу. | ФОТО: OSMAN ORSAL/REUTERS

Сборная Словении по баскетболу впервые в истории стала победительницей мужского чемпионата Европы.

В прошедшем в Стамбуле финальном матче соревнования словенцы нанесли поражение национальной команде Сербии - 93:85 (20:22, 36:25, 15:22, 22:18), сообщает Интерфакс.

Ранее в матче за бронзовые медали сборная Испании, выигравшая предыдущий чемпионат Европы, одержала победу над командой России, причем, с аналогичным счетом – 93:85.

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