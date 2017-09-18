Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину
18 сентября 2017 г., 07:35
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая проходила в постоянном представительстве РФ при ООН в воскресенье вечером по местному времени, завершилась, она длилась около 45 минут, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Встреча носила неформальный характер и проходила по инициативе американской стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам: "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей".