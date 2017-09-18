Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Рекс Тиллерсон после встречи. | ФОТО: Craig Ruttle/AP

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая проходила в постоянном представительстве РФ при ООН в воскресенье вечером по местному времени, завершилась, она длилась около 45 минут, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Встреча носила неформальный характер и проходила по инициативе американской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам: "Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей".

Наверх