Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая проходила в постоянном представительстве РФ при ООН в воскресенье вечером по местному времени, завершилась, она длилась около 45 минут, сообщил корреспондент "Интерфакса".