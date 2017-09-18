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Пьяный водитель BMW неверно выбрал скорость, вылетел с дороги и перевернулся

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Вчера вечером в Вильяндиском уезде произошло ДТП, в результате которого в больницу был доставлен 19-летний молодой человек.

ДТП произошло в 17.22 на втором километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа. Автомобиль BMW 318I, которым управлял пьяный 28-летний водитель, из-за неверно выбранной скорости выехал с дороги и перевернулся через крышу.

В результате аварии в больницу на осмотр был доставлен 19-летний пассажир автомобиля.

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