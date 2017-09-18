Пьяный водитель BMW неверно выбрал скорость, вылетел с дороги и перевернулся
18 сентября 2017 г., 07:56
Вчера вечером в Вильяндиском уезде произошло ДТП, в результате которого в больницу был доставлен 19-летний молодой человек.
ДТП произошло в 17.22 на втором километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа. Автомобиль BMW 318I, которым управлял пьяный 28-летний водитель, из-за неверно выбранной скорости выехал с дороги и перевернулся через крышу.
В результате аварии в больницу на осмотр был доставлен 19-летний пассажир автомобиля.