Новая политика Taxify взбесила таксистов

В будний день в 11 часов коллега журналиста газеты Tartu Postimees долгое время пытался заказать такси через приложение Taxify. Когда, наконец, автомобиль приехал, то он оказался настолько грязным, что садиться в него не было никакого желания. Второй коллега рассказал, что заказанное через приложение такси отказалось ехать за пределы города. Что происходит?
Член правления Vatex Takso Индрек Уус рассказал, что таксисты, работающие на фирмы (не путать с частными водителями), недовольны изменениями, которые произошли в Taxify первого августа.
Во-первых, изменения коснулись процедуры заказа такси – если раньше можно было выбирать между обычным такси и частным водителем, то теперь такой выбор сделать невозможно.
Во-вторых, если раньше таксисты могли сами назначать свою цену, то теперь и для них и для частных водителей действует единый тариф: плата за посадку составляет 1,90 евро, а плата за километр 35 центов. При этом теперь таксисты вынуждены отдавать 20 процентов от стоимости каждой поездки. Раньше эта сумма была фиксированной и составляла 50 центов.
Уус отмечает, что фирмы в данной ситуации не могут ничего сделать, так как решение о том пользоваться приложением или нет, принимают сами таксисты. «Когда приложение только появилось, им пользовались две трети наших таксистов, теперь же им пользуется только одна треть», - отметил он.
Керту Валге из тартуского отделения Taxify, однако, заявляет, что пользующихся приложением таксистов у них хватает.
«В сентябре количество поездок выросло и доступность машин днем по-прежнему очень хорошая», - сказала она, добавив, что статистика показывает, что и время ожидания существенно не увеличилось.