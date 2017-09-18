Новая политика Taxify взбесила таксистов

Член правления Vatex Takso Индрек Уус рассказал, что таксисты, работающие на фирмы (не путать с частными водителями), недовольны изменениями, которые произошли в Taxify первого августа.

Во-первых, изменения коснулись процедуры заказа такси – если раньше можно было выбирать между обычным такси и частным водителем, то теперь такой выбор сделать невозможно.

Во-вторых, если раньше таксисты могли сами назначать свою цену, то теперь и для них и для частных водителей действует единый тариф: плата за посадку составляет 1,90 евро, а плата за километр 35 центов. При этом теперь таксисты вынуждены отдавать 20 процентов от стоимости каждой поездки. Раньше эта сумма была фиксированной и составляла 50 центов.

Уус отмечает, что фирмы в данной ситуации не могут ничего сделать, так как решение о том пользоваться приложением или нет, принимают сами таксисты. «Когда приложение только появилось, им пользовались две трети наших таксистов, теперь же им пользуется только одна треть», - отметил он.

Керту Валге из тартуского отделения Taxify, однако, заявляет, что пользующихся приложением таксистов у них хватает.

«В сентябре количество поездок выросло и доступность машин днем по-прежнему очень хорошая», - сказала она, добавив, что статистика показывает, что и время ожидания существенно не увеличилось.