Трагедия в Ласнамяэ: в пожаре погибла женщина

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 23.05. Согласно сообщению на улице Паэкааре на восьмом этаже многоквартирного дома из-за входной двери квартиры шел дым.

Приехавшие на место происшествия спасатели вошли в квартиру и обнаружили, что горит кухня. На кровати лежала пожилая женщина. Спасатели вынесли женщину из квартиры, но спасти ее не удалось.

Спасатели потушили пожар и проветрили помещение. В квартире отсутствовал дымовой датчик.