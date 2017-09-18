Трагедия в Ласнамяэ: в пожаре погибла женщина
18 сентября 2017 г., 09:05
В воскресенье поздно вечером в Таллинне в районе Ласнамяэ погибла 90-летняя женщина.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 23.05. Согласно сообщению на улице Паэкааре на восьмом этаже многоквартирного дома из-за входной двери квартиры шел дым.
Приехавшие на место происшествия спасатели вошли в квартиру и обнаружили, что горит кухня. На кровати лежала пожилая женщина. Спасатели вынесли женщину из квартиры, но спасти ее не удалось.
Спасатели потушили пожар и проветрили помещение. В квартире отсутствовал дымовой датчик.