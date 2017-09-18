Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 30 евро!
18 сентября 2017 г., 09:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна на Самуи начиная с 578 евро
Туда-обратно из Таллинна в Грецию начиная со 151 евро
Туда-обратно из Таллинна на Филиппины начиная с 478 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 554 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 177 евро
Туда-обратно из Парижа на Коморские острова начиная с 478 евро
Туда-обратно из Лондона на Мадагаскар начиная с 559 евро