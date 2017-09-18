Деньги виртуальные, проблемы реальные: можно ли заработать на криптовалюте?

Для простоты возьмем первого представителя виртуальных денег – биткоин. По сути это валюта, которая после своего рождения в 2009 году стоила меньше одного евро за единицу, а сейчас – около 3500 евро. То есть, купивший восемь лет назад 100 биткоинов за 100 евро, сегодня мог бы стать обладателем состояния в 350 000 евро.

При этом данную валюту нельзя пощупать, взвесить на руке или попробовать на зуб. Желающие почахнуть, как скупой рыцарь над златом, тоже почувствуют разочарование. Биткоин – это просто компьютерный файл.

В основе создания биткоинов лежит криптография – то есть шифрование, именно поэтому биткоины и ему подобные виртуальные деньги называют криптовалютами.

Протест против системы

В чем же причина популярности виртуальных денег? Известный латвийский экономист Дмитрий Смирнов считает, что в последнее время люди все меньше доверяют современным платежным средствам. Ведь кругом постоянно твердят, что евро упадет, американский доллар погибнет, а швейцарский не имеет прежней стабильности. В итоге отдельные хитрецы нашли выход из этих денежных затруднений.

«Критики современной финансовой системы говорят, что теперь любой человек находится под полным контролем. Контроль над личными счетами граждан – это отличный инструмент управления людьми. Вдобавок государства и центральные банки могут управлять курсом валют, устраивать валютные войны и бесконтрольно печатать деньги. А могут и вообще отнять у людей деньги через банкротство банков», – говорит Смирнов.

И зародилась идея создать так называемые общественные деньги, которые никто не смог бы контролировать. В 2008 году японец Сатоши Накамото создал биткоин.

Что примечательно, личность этого человека окутана тайной – он никогда не появлялся на публике, общался только по электронной почте, а весной 2011 года и вовсе исчез, передав управление проектом биткоина другим людям.

Кто-то вообще сомневается, что это реально существующий человек – под этим именем могла работать и целая группа программистов.

«Сам Сатоши объяснял, что причиной создания виртуальной денежной системы стала злость на несостоятельность банковских и финансовых структур, приведших мировую экономику к кризису, – добавляет Смирнов. – Он хотел создать валюту, непроницаемую как для непредсказуемой денежно-кредитной политики, так и для хищничества банкиров и политиканов».

Главное же преимущество биткоинов, подчеркивает Смирнов, состоит в прямых расчетах между партнерами по сделке. Вам не нужны посредники в виде банков, кредитных карт и расчетных систем типа PayPal. По задумке создателя, единственное, что может влиять на биткоины – это спрос. Но и он специально ограничен: согласно алгоритму, количество биткоинов в мире не превысит 21 миллиона единиц.

«Поскольку биткоин является полностью виртуальной валютой, он не обеспечен никакими материальными ценностями. Единственное обеспечение биткоина – это доверие. Пока люди доверяют биткоину, он имеет ценность, как только биткоин потеряет доверие, то его стоимость упадет до нуля», – подчеркивает экономист.

С экономической точки зрения стоимость биткоина может быть определена количеством ресурсов, затраченных на его производство. Для создания биткоинов нужны компьютер и электричество. Но специальный алгоритм через каждые несколько лет уменьшает количество созданных биткоинов в два раза. То есть сложность постоянно возрастает и с каждым этапом потребуются все более мощные компьютеры и все больше электричества. Если первые биткоины можно было создавать на обыкновенном компьютере, то сейчас потребуется специализированная техника с огромным потреблением электричества.

Пузырь, который скоро лопнет?

Но что будет дальше? Будет ли биткоин продолжать расти? И насколько возможно на нем заработать?

«Биткоин сейчас имеет спекулятивную ценность, – говорит Дмитрий Смирнов. – Люди преимущественно хотят его купить подешевле, чтобы продать подороже и на этом заработать. Это приведет к гигантскому спекулятивному пузырю, который вот-вот лопнет и оставит обладателей криптовалюты на бобах. По моим расчетам, это произойдет уже осенью следующего года».

Он поясняет, что цена на биткоин завышена даже не в десятки, а в сотни раз. При этом биткоин ничем не обеспечен, и его стоимость базируется исключительно на доверии. Растущая цена вызвана, по мнению Смирнова, хорошим маркетингом и тщательно подогреваемым ажиотажем.

«Даже сейчас у биткоина ненормально высокая цена, – говорит экономист. – Но как только доверие людей упадет, этот пузырь лопнет. В общем, стоимость биткоина зависит от того, сколько в мире еще доверчивых людей».

Так что если хотите рискнуть, вы еще можете успеть вскочить в последний вагон. Смирнов говорит, что он лично не стал бы вкладывать деньги в биткоины.

Но есть еще одна группа людей, которые зарабатывают на биткоинах. Некоторые предприимчивые дельцы занимаются майнингом – закупают мощные суперкомпьютеры и создают биткоины на продажу.

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