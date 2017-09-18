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В Таллинне отметят День без автомобиля: смотрите, как изменится движение общественного транспорта

Rus.Postimees.ee
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Велосипедная прогулка. | ФОТО: Momme Hansen/PhanterMedia/Scanpix

В связи мероприятиями, приуроченными ко Дню без автомобиля, в воскресенье, 24 сентября, с 6.00 до 19.00 будет ограничен выезд автомобилей на Пярнуское шоссе, начиная с площади Виру, с одного конца, и перекрестка с улицей Г. Отса, с другого. На этом пространстве будет запрещена и стоянка. Улица Валли будет закрыта для въезда и со стороны улицы Виру, и со стороны Пярнуского шоссе. Здесь тоже будет запрещена стоянка автомобилей. Трамвайное движение прерываться не будет, а автобусы пойдут либо по бульвару Мере либо по бульвару Эстония, сообщает Раэпресс.

Автобусы линии 18 по направлению на Лаагри пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония и Пярнускому шоссе, не останавливаясь на остановке Виру.

Автобусы линии 40 по направлению к Пельгуранду будут направлены в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе и бульвар Каарли тоже без остановки Виру.

Автобусы линии 36 пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, через Театральную площадь, по бульвару Эстония, улице Отса и Пярнускому шоссе с остановкой на остановке Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, делая конечную остановку на остановке Эстония  автобусов линий 24 и 24А.

Автобусы линии 5 будут по направлению к Мяннику отправляться в объезд по Нарвскому шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония улице Г. Отса, Пярнускому шоссе, а в направлении на Пирита - по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа и Нарвскому шоссе с дополнительными остановками Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, Эстония на бульваре Эстония и Лайкмаа на улице Лайкмаа, где останавливаются автобусы линий  14, 18 и 40.

Автобусы линии 73 на направлении от центра города пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Рауа, Пронкси, Нарвскому шоссе, бульвару Мере, а в направлении к Веэренни - по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе,  улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Г. Отса и Пярнусскому шоссе с дополнительными  остановками по направлению от центра города Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, где останавливаются троллейбусы линий 1 и 3, и Эстония - на одноименном бульваре.

Автобусы линий 21, 21А, 41 и 41А в направлении на Какумяэ будут направлены в объезд по бульвару Мере, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, через площадь Вабадузе, по бульвару Каарли с отменой остановки Виру.

Автобусы линии 20 пойдут в направлении Пяэскюла  в объезд  по Нарвском у шоссе, через площадь Виру, по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа и Гонсиори, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе без остановки Виру.

Остановка Виру трамваев линий 3 и 4 на направлении к Тонди переносится временно на 150 метров в сторону площади Виру.

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