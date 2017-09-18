Жуткий случай: в России мужчина сделал селфи с останками расчлененной женщины

Информация о страшной находке поступила в полицию Краснодара вечером 12 сентября. Сообщалось, что на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружены пакет и ведро с частями тела женщины. Рядом также была найдена сумка с вещами, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на следственные органы.

Ранее, 11 сентября, рабочими на улице Репина в Краснодаре был найден мобильный телефон. В памяти устройства были сохранены фотографии 35-летнего местного жителя с обнаруженными позже частями тела погибшей.

На снимке-селфи мужчина позировал с рукой и головой женщины. Найденный телефон рабочие сдали в полицию. Личность мужчины на фотографиях была установлена. После задержания автор шокирующей фотосессии объяснил, что якобы нашел останки в районе Авиагородка, а затем просто с ними сфотографировался.