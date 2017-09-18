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Жуткий случай: в России мужчина сделал селфи с останками расчлененной женщины

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Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Труп. Фото иллюстративное | ФОТО: Corbis / Scanpix

Краснодарские следственные органы выясняют обстоятельства зверского убийства женщины, расчлененные останки которой были обнаружены в ведре на территории военного вуза. Ранее был задержан мужчина, который позировал с частями тела убитой перед камерой.

Информация о страшной находке поступила в полицию Краснодара вечером 12 сентября. Сообщалось, что на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружены пакет и ведро с частями тела женщины. Рядом также была найдена сумка с вещами, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на следственные органы.

Ранее, 11 сентября, рабочими на улице Репина в Краснодаре был найден мобильный телефон. В памяти устройства были сохранены фотографии 35-летнего местного жителя с обнаруженными позже частями тела погибшей.

На снимке-селфи мужчина позировал с рукой и головой женщины. Найденный телефон рабочие сдали в полицию. Личность мужчины на фотографиях была установлена. После задержания автор шокирующей фотосессии объяснил, что якобы нашел останки в районе Авиагородка, а затем просто с ними сфотографировался.

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