Фото: три предложения для тех, кто мечтает о собственном доме, но накопил лишь 10 000 евро

Портал Kodu выбрал три дома, которые стоят в пределах 10 000 евро. Некоторые из них требуют больше, а некоторые - меньше ремонтных работ. В любом случае, для предприимчивых и рукастых людей их обустройство станет интересным опытом.

1. Восьмикомнатный дом в Валга, 6900 евро

Фото: KV.EE

В Валга покупателя ждет восьмикомнатный дом с четырьмя квартирами, который прекрасно подойдет для большой семьи. Также при желании можно ограничиться несколькими комнатами, а оставшуюся площадь сдавать в аренду. Работ в доме и саду достаточно, но потенциал у здания есть!

2. Семикомнатный хутор в деревне Мульги (Вильяндимаа), 9000 евро

Фото: KV.EE

В большом хуторском доме положено начало работам по реновации, частично установлены новые обогреватели. В настоящий момент идет обмерка земли, помимо застроенной части новый владелец получит землю площадью примерно 8 000 квадратных метров. Этот хуторской дом подойдет для круглогодичного проживания.

3. Большой жилой дом в Вяндра (Пярнумаа), 10 000 евро

Фото: KV.EE

Уютный дом в поселке Вяндра ждет людей, которые подарили бы ему новую жизнь. Первый этаж выстроен, на втором этаже жилые помещения отсутствуют, и их можно спроектировать по собственному усмотрению. Общая площадь дома составляет 108 квадратных метров. Здание долгое время пустовало.