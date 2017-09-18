Берегитесь! На рынке Эстонии могут появиться машины-утопленники из США

Недавно пронесшиеся над США ураганы «Харви» и «Ирма» нанесли стране значительный материальный ущерб, причем в зоне вызванного ими наводнения оказались в общей сложности миллион автомобилей. Так же, как это было после урагана «Санди» в США в 2013 году и в прошлом году в Европе, на повестке дня вновь возникла тема поврежденных наводнением автомобилей, которые после косметического ремонта оказались на рынке подержанных машин, в том числе, и в Эстонии.

Как отметили в AMTEL, машины- «утопленники» на рынке могут быть значительно дешевле автомобилей такого же класса и года выпуска. Внешний вид машины, высушенной после затопления, может и не пострадать, однако необратимый ущерб морская вода чаще всего наносит электронной начинке автомобиля. В первую очередь коррозия может спустя определенное время поразить сначала электронику, а затем и кузов машины.

По имеющимся у AMTEL данным, на аукционах в масштабах всего мира выставлены на продажу порядка 500 000 машин, пострадавших во время урагана «Харви» в США.