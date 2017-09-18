Марти Аавик: EKRE и соцдемы считают нас придурками

Когда смотришь на то, как соцдемы и EKRE пытаются выставить себя главными соперниками как на выборах, так и в дальнейшем, хочется сказать: они считают вас придурками.

Великое противостояние, свет и тьма, терпимость и нетерпимость – такие противоположности могут казаться полезными и даже такими быть. Но не для Эстонии и наших людей, а лишь для партийных деятелей.

Чего они хотят добиться? Успех ведь распределяется не по графику. Сколько брендов стирального порошка и геля вы можете вспомнить? Когда в следующий раз пойдете в супермаркет, обратите внимание: брендов куда больше, чем два-три. Что на деле покупают? Скажем, в США торговая марка Tide компании Procter & Gamble занимает больше трети рынка, а другой бренд той же компании Gain – еще 11 процентов. У следующего по успешности бренда Purex от компании Henkel, – всего пять процентов. Сверхупрощающие метафоры и болтовня о мифологии, о том, что мы выбираем либо рай, либо ад, партия как раз и пытается обеспечить своему порошку первое место на рынке политики. По сути нам говорят: забудьте о том, что есть другие партии!

Следует понимать, что EKRE весьма продуманно использует (в том числе в СМИ) асимметричную тактику. И провокационные выпады – которые лично мне вообще не нравятся – это ее часть. После провокации на партию обращают внимание – и она спокойнее объясняет, что слова ее членов исказили, причем злонамеренно. У журналистов нет общепринятого кодекса поведения в таких ситуациях, оттого тактика EKRE и работает.

Соцдемы со всей очевидностью заинтересованы в том, чтобы их оценивали линейкой «добро – зло». Этим мерилом они хотят мерить всё и вся. Когда газеты Эстонии не перепечатали появившуюся на маленьком портале фантазию одного человека о том, что у театра NO99 хорошо бы отнять деньги по политическим причинам, депутат-соцдем счел необходимым укорить все редакции: вы не видите зла! Партия выдает один и тот же мифологический мессидж: только она стоит на стороне света, все остальные готовы на сделку с дьяволом. Я бы не был уверен в том, что это лучшее яблочко на яблоньке.

С кем воюет EKRE? Так называемая политическая корректность (само слово, между прочим, родилось в маоистских движениях), радикальный феминизм (очень далекий от равноправия), люди, желающие похерить понятие «национальность», в мире и правда есть, но их днем с огнем еле сыщешь, они – вовсе не т.н. мейнстрим, а кое-что другое. По крайней мере в Эстонии до недавнего времени это были маргиналы, на которых никто не обращал внимания. Странным образом те, кого EKRE хочет себе в противники, в последние годы приложили немало сил, чтобы превратиться в карикатурных левых радикалов.

Стоит изучить т.н. культурную войну в Америке, чтобы понять, откуда берется та или иная тенденция, и быть готовым адекватно реагировать на ограничивающие свободу идеи (левых) радикалов. Но никакой обязанности повторять эти «войны» как фарс на своей территории и обсуждать эти глупости у нас нет.

P.S. Нам не все равно, это касается и слов тоже. Сейчас модно повторять, что если кто-то где-то на кого-то кричит сегодня, уже завтра улицы зальет кровью. Подумайте, подтверждают ли это история и ваш личный опыт. Мысль, слово и физическую атаку уравнять все-таки не так просто. Но если фанатично идти по этой дороге, вскоре мы и правда придем к вопросу об ограничении свободы слова.

Я не хочу вас пугать, но и попытка ограничить свободу мысли сегодня вполне реалистична. Давным-давно есть тесты, вскрывающие внутренние, скрытые мотивы, – сами по себе они безопасны, однако интересны и более чем полезны для понимания человеческой природы (попробуйте их пройти на досуге). И уже слышны призывы радикалов использовать эти тесты таким образом, чтобы явно ограничить нашу свободу.

Множество вопросов, касающихся ценностей, подлежат внутреннему, спокойному рассмотрению. Это всегда вопросы духовного роста. Мне кажется, нужно стремиться к тому, чтобы так всё и оставалось, – и не тащить в мир слоганов то, что ему не принадлежит.

Перевод с эстонского.