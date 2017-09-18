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Российскую дзюдоистку дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Raul Mee

Россиянку Мадину Таймазову отстранили от соревнований на чемпионате Европы среди юниоров в Словении из-за выпавшего из ее кимоно мобильного телефона. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Инцидент произошел в полуфинале командного турнира, в котором россиянки встречались с командой Франции, сообщает портал Lenta.ru.

Во время четвертой схватки из кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и судья назначил дисквалификацию.

На тот момент россиянки проигрывали сборной Франции со счетом 1:2. Дисквалификация Таймазовой принесла решающий третий балл соперницам.

В поединке за бронзовые медали российские спортсменки одержали победу над дзюдоистками из Италии.

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