Российскую дзюдоистку дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон

Инцидент произошел в полуфинале командного турнира, в котором россиянки встречались с командой Франции, сообщает портал Lenta.ru.

Во время четвертой схватки из кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и судья назначил дисквалификацию.

На тот момент россиянки проигрывали сборной Франции со счетом 1:2. Дисквалификация Таймазовой принесла решающий третий балл соперницам.

В поединке за бронзовые медали российские спортсменки одержали победу над дзюдоистками из Италии.