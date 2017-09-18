Фото: почему из-за одного иностранного гостя полиция перекрывает движение даже на неоживленных участках дороги?

Фотографу Postimees удалось запечатлеть ситуацию вблизи аэропорта, когда для проезда иностранного гостя было временно перекрыто движение. Важную персону везли в сторону центра Таллинна по трамвайным путям. В то же время движение в этом районе не было настолько плотным, чтобы его полностью перекрывать.

Редакция TallinnCity решила выяснить, для каких иностранных гостей предусмотрено сопровождение полиции во время мероприятий, связанных с председательством Эстонии в ЕС и почему движение перекрывается даже тогда, когда в этом нет видимой необходимости.

Как объяснил старший чиновник центра Пыхьяской префектуры по надзору за дорожным движением Тыну Янтер, как правило, во время визитов полиция полностью не перекрывает движение, а лишь обеспечивает прохождение колонны. «Цель временного приостановления движения - обеспечить безопасность делегаций», - сказал он.

Обычно полиция сопровождает министров, их делегации и охрану. «Помимо обеспечения безопасности, это делается еще и для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли вовремя, в соответствии с повесткой дня», - добавил он.