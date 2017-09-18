МВД Эстонии: прием беженцев по квотам нельзя сравнивать с плановой экономикой

«У Эстонии нет никаких проблем с выполнением обязательств, взятых в рамках программы ЕС по распределению по странам сообщества беженцев. Мы действуем в соответствии с ситуацией и принимаем решение в зависимости от того, есть подходящие кандидаты или нет», - сообщил министр Анвельт в интервью BNS.

«Нам важнее всего обеспечить у себя общественный порядок и безопасность, - подчеркнул Анвельт, отметив, что Эстония была одной из первых стран в Европе, установивших правило: представители принимающей страны сначала проводят с кандидатами на иммиграцию свои интервью. - Теперь этому порядку следуют и многие другие страны. С другой стороны, не следует забывать, что Эстония — демократическое правовое государство и мы никого сюда насильно не везем. К нам едут только те, кто сам хочет приехать в Эстонию».

Анвельт отметил, что прием беженцев по квотам ЕС это не плановая экономика. «Мы продолжаем свою работу в этой сфере в обычном темпе. Если нам передают дела, мы смотрим, подходят ли нам эти люди и согласны ли они сами приехать в Эстонию, - добавил он. - Очень многое зависит от того, передают ли нам вообще дела и каково их содержание».

«У нас продолжается обычный процесс и по количеству перемещаемых лиц Эстония занимает среднее место в Европе, - пояснил Анвельт, отметив, что свою квоту по принятым беженцам страна на сегодня выполнила на 42,9 процента. - Это реальность и мы в Европе по этому показателю вполне на среднем уровне. Европе нас упрекнуть не в чем».

По словам Анвельта, Эстония более года вела переговоры с Италией, чтобы отправить туда своих чиновников. «Теперь мы можем начать работу и в Италии. Продолжим процесс перемещения и из Турции, где найти подходящих нам людей зачастую труднее, чем до сего времени было в Греции», - добавил министр.

Греческие власти с мая не представили Эстонии ни одного дела беженца в рамках квоты, поскольку и последняя проводившаяся в Турции миссия не дала результатов, в ближайшее время Эстония в рамках миграционной программы ЕС не примет ни одного беженца.

«Мы не знаем, продолжит ли Греция размещение беженцев в нынешней форме и когда это будет», - сказала BNS на прошлой неделе заместитель заведующего отделом политики гражданства и миграции МВД Лиана Роосмаа. По ее словам, большая часть находящихся в Греции беженцев уже приняты, ждут размещения или их было решено оставить в Греции.

Роосмаа сказала, что официальные власти Греции с мая не представляли Эстонии дел беженцев для проведения процедур. По словам пресс-секретаря МВД, весь процесс размещения начиная с просьбы Эстонии о предоставлении дел беженцев занимает около двух месяцев. Поэтому за последние четыре месяца в Эстонию прибыли всего две принятые по квоте семьи беженцев.