МВД Эстонии: прием беженцев по квотам нельзя сравнивать с плановой экономикой

Прием беженцев в Эстонии по квотам нельзя сравнивать с плановой экономикой и страна продолжит их прием в соответствии с установленными ранее темпом и порядком, заявил в понедельник министр внутренних дел Андрес Анвельт, комментируя новость о том, что за последние четыре месяца в Эстонию по квотам ЕС прибыли только две семьи беженцев.
«У Эстонии нет никаких проблем с выполнением обязательств, взятых в рамках программы ЕС по распределению по странам сообщества беженцев. Мы действуем в соответствии с ситуацией и принимаем решение в зависимости от того, есть подходящие кандидаты или нет», - сообщил министр Анвельт в интервью BNS.
«Нам важнее всего обеспечить у себя общественный порядок и безопасность, - подчеркнул Анвельт, отметив, что Эстония была одной из первых стран в Европе, установивших правило: представители принимающей страны сначала проводят с кандидатами на иммиграцию свои интервью. - Теперь этому порядку следуют и многие другие страны. С другой стороны, не следует забывать, что Эстония — демократическое правовое государство и мы никого сюда насильно не везем. К нам едут только те, кто сам хочет приехать в Эстонию».
Анвельт отметил, что прием беженцев по квотам ЕС это не плановая экономика. «Мы продолжаем свою работу в этой сфере в обычном темпе. Если нам передают дела, мы смотрим, подходят ли нам эти люди и согласны ли они сами приехать в Эстонию, - добавил он. - Очень многое зависит от того, передают ли нам вообще дела и каково их содержание».
«У нас продолжается обычный процесс и по количеству перемещаемых лиц Эстония занимает среднее место в Европе, - пояснил Анвельт, отметив, что свою квоту по принятым беженцам страна на сегодня выполнила на 42,9 процента. - Это реальность и мы в Европе по этому показателю вполне на среднем уровне. Европе нас упрекнуть не в чем».
По словам Анвельта, Эстония более года вела переговоры с Италией, чтобы отправить туда своих чиновников. «Теперь мы можем начать работу и в Италии. Продолжим процесс перемещения и из Турции, где найти подходящих нам людей зачастую труднее, чем до сего времени было в Греции», - добавил министр.
Греческие власти с мая не представили Эстонии ни одного дела беженца в рамках квоты, поскольку и последняя проводившаяся в Турции миссия не дала результатов, в ближайшее время Эстония в рамках миграционной программы ЕС не примет ни одного беженца.
«Мы не знаем, продолжит ли Греция размещение беженцев в нынешней форме и когда это будет», - сказала BNS на прошлой неделе заместитель заведующего отделом политики гражданства и миграции МВД Лиана Роосмаа. По ее словам, большая часть находящихся в Греции беженцев уже приняты, ждут размещения или их было решено оставить в Греции.
Роосмаа сказала, что официальные власти Греции с мая не представляли Эстонии дел беженцев для проведения процедур. По словам пресс-секретаря МВД, весь процесс размещения начиная с просьбы Эстонии о предоставлении дел беженцев занимает около двух месяцев. Поэтому за последние четыре месяца в Эстонию прибыли всего две принятые по квоте семьи беженцев.
Последняя принятая в рамках миграционной программы ЕС семья беженцев прибыла в Эстонию в первой половине июля. Сирийскую семью из двух родителей и трех детей поселили в Кунда. В июне в Эстонию также прибыла одна принятая по квоте семья беженцев. Иракскую семью из двух родителей и четырех детей поселили в Тарту.
В августе в Эстонию не прибыло ни одного принятого по квоте в беженцев, как и в течение сентября.
Эстонские чиновники проводят процедуры размещения беженцев и в Турции. «По состоянию на текущий момент, в ближайшее время из турции никто не приедет», - отметила Роосмаа. По ее словам, летом в Турции провели очередную миссию, но часть людей отказалась отправляться в Эстонии, а остальные не соответствовали критериям.
Следующую миссию планируется провести в Турции поздней осенью.
По словам Роосмаа, Эстония планирует в сентябре отправить миссию в Италию, где пройдут собеседования с шестью лицами. Эстония впервые проведет делопроизводство в Италии на месте.
Эстония ведет переговоры с Италией с начала программы. Соглашению препятствовало то обстоятельство, что Италия не была согласна на проведение собеседований на месте. Представители Эстонии проводят собеседования на месте в Греции и Турции.
По словам Россмаа, Эстония при проведении собеседований в Италии будет сотрудничать с работниками Европейского бюро поддержки в сфере убежища.
На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека. Из них 84 не находятся в Эстонии или покинули ее,в Эстонии находятся 77 принятых по квоте беженцев.
Эстония в рамках миграционной программы ЕС обязалась принять у Греции, Италии и Турции 550 беженцев.