Галерея: в Пярну столкнулись два автобуса

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Мадиса Синивеэ, автобус №13 ехал по улице Яннсени и остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево на Таллиннское шоссе. Автобус №15 двигался в противоположном направлении с улицы Ряэма и также ожидал возможности совершить левый поворот на Таллиннское шоссе. Проезжая мимо друг друга, автобусы зацепились боковыми зеркалами, которые разбились. Также было повреждено лобовое стекло одного из автобусов.

Транспортные средства не смогли продолжить движение.