Срокалетние, внимание! Еще не поздно привести в порядок свои финансы

Однако если в жизни все пошло не так удачно, то не стоит расстраиваться, так как и в 40 лет можно поправить свое материальное состояние и обеспечить себе безбедное будущее, сообщает портал Majandus24.
Вот несколько советов, которые дает издание тем, кто задался этой целью:
- Копите деньги на пенсию. Делайте это даже в случае, если вы живете от зарплаты к зарплате и откладывать якобы нечего.
- Возьмите свои расходы под контроль. Так вы найдете деньги, которые сможете отложить. Записывайте свои расходы, составляйте бюджет на месяц, продумывайте свои расходы. Эти советы могут показаться вам избитыми, но множество людей не следует этим простым правилам.
- Создайте себе фонд для непредвиденных трат. Они обязательно возникнут, и неплохо было быть к ним материально готовым.
- Быстро верните все потребительские кредиты. Они обычно имеют очень высокие процентные ставки.
- Серьезно поговорите с родителями. Выясните, какое у них пенсионное страхование, хватит ли его до конца жизни. Выяснить это необходимо, так как обязательно придет время, когда вам придется о них заботиться.
- Напишите завещание. Не недооценивайте его важность и проконсультируйтесь с юристом.
- Пересмотрите свои договоры о страховании. Если у вас есть маленькие дети, внуки и супруг/супруга, которая после вашей смерти может оказаться в бедственном материальном положении, то выясните, как вы можете его/ее финансово защитить.