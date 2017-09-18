Срокалетние, внимание! Еще не поздно привести в порядок свои финансы

Однако если в жизни все пошло не так удачно, то не стоит расстраиваться, так как и в 40 лет можно поправить свое материальное состояние и обеспечить себе безбедное будущее, сообщает портал Majandus24.

Вот несколько советов, которые дает издание тем, кто задался этой целью: