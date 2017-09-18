Рабочий процесс изменится до неузнаваемости

Рынок труда в будущем ждут радикальные перемены, но их не нужно бояться, посоветовала заместитель генерального директора объединенного центра научных исследований Европейской Комиссии Майве Руте, которая выступила с докладом о дополнительном и переобучении на прошедшей в Таллинне конференции, посвященной работе будущего.
По оценке Майве Руте, работа все больше зависит от интернета и навыков работы с компьютером. В то же время в Европе еще очень много людей, которые никогда не пользовались интернетом.
«У нас есть определенное количество людей, которые сошли с поезда и которым нужно помочь, - сказала Руте Postimees. – Кроме сотен миллионов живущих в Европе людей, которые ни разу не пользовались Интернетом, есть еще 70 миллионов человек, у которых нет даже базовых знаний: умения читать и делать элементарные математические вычисления».
По словам Руте, для использования как можно большего количества людей на рынке труда нужно провести множество обновлений в образовании и переобучении. «Система должна найти возможность к адаптации и свести с изменяющимся миром тот пласт людей, которые из него выпали. Им нужно предлагать знания, которые помогут им в будущем справляться на рынке труда», - сказала Руте, которая видит три крупные сферы деятельности, где нужно провести изменения.
«Во-первых, наши трудовые отношения и законы должны предлагать все возможные новые и удобные формы работы. Что-то похожее на распределительную экономику Uber или возможность выполнять мелкие работы в несколько областях параллельно», - считает Руте.
Но и при гибкой работе должна сохраняться сеть социальной защиты: «И у тех, кто занимается такой работой, должно быть право на медицинскую страховку и пенсию. Трудовое законодательство и социальное страхование нужно сделать более гибкими, чтобы нормой больше не считалось лишь рабочее место с полной занятостью и одно рабочее место».
«Во-вторых, более гибкими нужно сделать систему образования и обучения, и выделить на это деньги. Организация образования, конечно, не в компетенции Европейского союза, этим каждая страна-член занимается самостоятельно. Некоторые страны-члены продвигаются в этой области быстрее, а некоторые все еще медленно», - отметила Руте.
Эстония, по ее оценке, это хороший пример: «Эстония использует для переобучения людей средства социальных фондов ЕС. Использование этих денег как можно активнее очень важно, но эта активность зависит только от предприимчивости и компетентности людей из данной сферы деятельности. Эстония, например, предлагает учиться за деньги из социальных фондов умению владеть компьютером».
В качестве третьего пункта она привела необходимость картирования и прогнозов по дефицитным знаниям, чтобы на основании этих данных сформировать программу обучения.
«Например, известно, что начиная с данного момента и до 2020 года в области информационных и коммуникационных технологий потребуется еще 800 000 работников. Даже сейчас, если посмотреть, какие работники наиболее востребованы, выясняется, что больше всего нужно различных веб-инженеров, сборщиков данных и других специалистов в данной области. Спрос на эти знания нужно предусмотреть и направить деньги на обучение. Это крайне важно».
В качестве примера Руте привела Данию, где создана система отслеживания вакансий и в зоне внимания находятся сразу 850 профессий: «Они смотрят, что предлагают работодатели и на какие должности не найти работников. По этим данным составляется количественный и качественный анализы, а после этого ресурсы направляются в правильные места. Этим нужно больше заниматься и в других странах».
В то, что автоматизация рабочего процесса спровоцирует массовое исчезновение рабочих мест, Руте не верит. Скорее, в некоторых секторах исчезнет ряд должностей, но столько же возникнет новых в других областях деятельности. «Я смотрю в будущее с надеждой. Я не вижу противостояния людей и машин. Я вижу, что техническое мышление и роботы скорее создадут новые возможности и для тех, кто не связан с технологическим сектором», - считает Руте, приводя в пример, что технологии становятся более используемыми и доходят до большего количества людей.
«Возьмем, например, умные приборы. Они становятся все более простыми и интуитивными, все более дружественными к пользователю. Чем дальше мы идем по этому пути, тем более дружественной будет становиться технология. Это дает возможность все большему кругу людей пользоваться техникой. Это направление, которое не стоит недооценивать. Мы все ищем способы, как сделать вещь проще».
Второй фактор, который, по ее словам, помогает технике достигать большего количества людей – ее удешевление.
«Сегодня многие люди не используют различные ИТ-приборы из-за их цены. Возьмем, к примеру, интернет. В Северных странах интернет, по сути, дешевая вещь и, чаще всего, из-за денег от его использования не отказываются. В то же время, например, в Румынии и Болгарии интернет все еще настолько дорог, что в год на него уходит целая месячная зарплата – не каждый может его себе позволить».
Руте предсказывает, что с автоматизацией исчезнет какое-то количество рутинных работ, но появится больше творческой и основанное на хобби работы.
«Я считаю, что в будущем дополнительные рабочие места начнут предлагать в сферах, основанных на азарте. Например, эстонское «Teeme ära!» уже сейчас преобразовалось в добровольное движение по всему миру и мотивирует людей убирать вокруг, - привела она пример. – Таких работ, основанных на хобби, в будущем станет больше. Люди получают применение и радость и предлагают что-то другим. Вопрос только в том, как обеспечить тем, кто занимается такой работой, достаточный доход».
В течение ближайших десяти лет Руте видит прибавление на эстонском рынке труда целого ряда всевозможных персональных услуг: «Мы все больше узнаем о своих собственных потребностях. К тем, кто оказывает личные услуги, относятся, например, тренеры спортивных клубов, консультанты по питанию, консультанты по стилю жизни и так далее. В этой области я вижу большой рост трудозанятости».
Должны появиться вспомогательные услуги разных мастей: «Наше население все больше стареет. Трудозанятость в области ухода за пожилыми и детьми будет расти. Социальная сфера в целом будет сильно расти».
В качестве большого риска для рынка труда Эстонии Руте видит малую способность для инвестиций у здешних предприятий: «Наш частный сектор сейчас инвестирует в новые технологии все же осторожно. Эстония успешна в плане инвестиций в инновации в общественном секторе. Частный же сектор не настолько хорош, насколько мог бы. Я советую, чтобы наши предприятия начали больше инвестировать в темы будущего».