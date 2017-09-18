Рабочий процесс изменится до неузнаваемости

По оценке Майве Руте, работа все больше зависит от интернета и навыков работы с компьютером. В то же время в Европе еще очень много людей, которые никогда не пользовались интернетом.

«У нас есть определенное количество людей, которые сошли с поезда и которым нужно помочь, - сказала Руте Postimees. – Кроме сотен миллионов живущих в Европе людей, которые ни разу не пользовались Интернетом, есть еще 70 миллионов человек, у которых нет даже базовых знаний: умения читать и делать элементарные математические вычисления».

По словам Руте, для использования как можно большего количества людей на рынке труда нужно провести множество обновлений в образовании и переобучении. «Система должна найти возможность к адаптации и свести с изменяющимся миром тот пласт людей, которые из него выпали. Им нужно предлагать знания, которые помогут им в будущем справляться на рынке труда», - сказала Руте, которая видит три крупные сферы деятельности, где нужно провести изменения.

«Во-первых, наши трудовые отношения и законы должны предлагать все возможные новые и удобные формы работы. Что-то похожее на распределительную экономику Uber или возможность выполнять мелкие работы в несколько областях параллельно», - считает Руте.

Но и при гибкой работе должна сохраняться сеть социальной защиты: «И у тех, кто занимается такой работой, должно быть право на медицинскую страховку и пенсию. Трудовое законодательство и социальное страхование нужно сделать более гибкими, чтобы нормой больше не считалось лишь рабочее место с полной занятостью и одно рабочее место».

«Во-вторых, более гибкими нужно сделать систему образования и обучения, и выделить на это деньги. Организация образования, конечно, не в компетенции Европейского союза, этим каждая страна-член занимается самостоятельно. Некоторые страны-члены продвигаются в этой области быстрее, а некоторые все еще медленно», - отметила Руте.

Эстония, по ее оценке, это хороший пример: «Эстония использует для переобучения людей средства социальных фондов ЕС. Использование этих денег как можно активнее очень важно, но эта активность зависит только от предприимчивости и компетентности людей из данной сферы деятельности. Эстония, например, предлагает учиться за деньги из социальных фондов умению владеть компьютером».

В качестве третьего пункта она привела необходимость картирования и прогнозов по дефицитным знаниям, чтобы на основании этих данных сформировать программу обучения.

«Например, известно, что начиная с данного момента и до 2020 года в области информационных и коммуникационных технологий потребуется еще 800 000 работников. Даже сейчас, если посмотреть, какие работники наиболее востребованы, выясняется, что больше всего нужно различных веб-инженеров, сборщиков данных и других специалистов в данной области. Спрос на эти знания нужно предусмотреть и направить деньги на обучение. Это крайне важно».

В качестве примера Руте привела Данию, где создана система отслеживания вакансий и в зоне внимания находятся сразу 850 профессий: «Они смотрят, что предлагают работодатели и на какие должности не найти работников. По этим данным составляется количественный и качественный анализы, а после этого ресурсы направляются в правильные места. Этим нужно больше заниматься и в других странах».