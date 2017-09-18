В понедельник открылся прием заявок на участие в программе «Молодежь — в школу»

Об этом BNS сообщил в понедельник координатор программы.

«Мы упростили и ускорили прием заявок, сократив сроки и сделав структуру заявления проще. Всех заинтересованных кандидатов ждут игровые и непростые этапы, поскольку мы хотим передать суть программы и жизни учителя», – сказала специалист «Молодежь - в школу» по кадрам и маркетингу Марис Вийрес.

Те, кто подаст заявки на участие в программе в этом году, смогут работать в школе и учителями младших классов. Как школы, так и сами кандидаты прошлых лет проявили большой интерес к этой возможности.

К участию в программе приглашаются активные люди с высшим образованием, готовые сделать резкий поворот в своей карьере. Участники будут отобраны в результате оценки лидерских качеств и качеств, подходящих для работы учителем. В течение двух лет участники программы будут работать школьным учителем на полную ставку, и параллельно станут проходить учебную программу «Молодежь в школе» на темы преподавания и управления. Для кандидатов нет ограничений по возрасту, важное условие – у человека не должно быть педагогического образования.

Участники программы сконцентрируются на подготовке школьников к непрерывному обучению в течение жизни. Это направление служит отправной точкой как для педагогической подготовки, так и для практики общения и сотрудничества с коллегами и родителями. По данным министерства образования и науки, почти 20% молодежи в течение семи лет после окончания основной школы не получает среднего образования и Эстония является единственной страной ОЭСР, где доля получающей среднее образование молодежи снижается.

Участники программы «Молодежь - в школу» высоко ценят важную работу и возможности для развития. «Опыт участия в программе сильно изменил меня. Теперь я понимаю, что рост и развитие возможны лишь когда ты преодолеваешь себя и не упускаешь такую возможность. Пословица гласит, что аппетит приходит во время еды и мне кажется, что я лишь немного улучшила ситуацию в образовании, многое еще предстоит сделать», – делится опытом выпускник программы Грете-Стина Хааристо. С этой осени она работает директором школы Пала и совмещает эту должность с учительской работой.

«Молодежь в школу» – гражданское объединение, цель которого – создать благоприятную среду для формирования лидеров в сфере образования. Программа приводит на работу в школу как минимум на два года людей из разных сфер жизни, которые работают во имя того чтобы каждый ребенок в Эстонии получил хорошее образование.

76% из 122 выпускников программы «Молодежь в школу» продолжает работу в сфере образования. Эти люди делают образование лучше именно при помощи «Молодежь в школу». Свой вклад можно внести, поддержав «Молодежь - в школу» в среде для пожертвований "Ma armastan aidata".