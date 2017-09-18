Кто-то послал депутатов Госдумы смотреть немецкое порно вместо "Матильды"

Депутат Госдумы Елена Драпеко готовит официальный запрос на имя главы ФСБ Александра Бортникова с просьбой выяснить, кто от ее имени и на официальном бланке рекомендовал показать народным избранникам вместо фильма Алексея Учителя "Матильда" немецкое кино для взрослых, сообщает портал Newsru.com.
На прошлой неделе, напоминает "Московский комсомолец", стало известно, что Драпеко направила протокольное поручение организовать в рамках "Парламентского киноклуба" показ картины Учителя, указав на "общественную значимость дискуссии", развернувшейся вокруг нее. Однако в соцсети попал фальшивый документ, в котором речь шла о просмотре "порнографических фильмов производства ФРГ".
Фейковое поручение можно было бы принять за невинную шутку, однако выяснилось, что документ был не переделан в графическом редакторе, а составлен на номерном бланке Госдумы. В аппарате Драпеко сделали вывод о том, что "хулиганил" кто-то из сотрудников Госдумы. "Елена Григорьевна написала такое протокольное поручение, а его переделали вот так вот и вывесили в "Фейсбук". Мы обратимся к Бортникову. Сегодня будет официальный запрос, чтобы он искал, выяснял, потому что бланки все номерные", - уточнила помощница депутата.
Ранее Елена Драпеко в комментарии "Собеседнику" заявила, что в связи с подменой против нее началась травля. Депутат предположила, что люди, которые выступают против фильма "Матильда" и угрожают безопасности кинотеатров и киностудий, не обычные сумасшедшие фанатики. "Однозначно, за госпожой Поклонской стоят какие-то силы, она - не самостоятельная фигура", - высказалась депутат.
Напомним, на прошлой неделе ситуация вокруг фильма "Матильда" стала темой для обсуждения в Госдуме. В итоге предложение об организации специального показа картины для депутатов решили не выносить на голосование. А спикер Вячеслав Володин заявил, что депутат Наталья Поклонская имеет право на свою позицию по поводу картины Учителя.
Подробнее: http://www.newsru.com/cinema/18sep2017/drap.html?utm_source=nr