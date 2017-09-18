Картина дня: изменения для бесконтактных карт, профессор из Лондона требует гражданство ЭР и машины-утопленники

Владельцы бесконтактных карт могут ликовать

В 16 октября банки, выдающие бесконтактные банковские карточки в Эстонии, поднимут лимит на бесконтактные покупки с нынешних 10 до 25 евро. Читать далее...

Почему из-за одного гостя полиция перекрывает движение?

Во время председательства Эстонии в ЕС таллиннцы, передвигающиеся на личном или общественном транспорте, должны демонстрировать недюжинное терпение, чтобы зарубежные гости могли вовремя добираться на важные мероприятия. Читать далее...

Русский профессор из Лондона требует гражданство Эстонии

Живущий в Англии профессор Игорь Муттик имеет эстонские корни. Поэтому он не понимает, почему его не квалифицируют как гражданина Эстонии, хотя предпринимателю Кириллу Ляэтсу, находящемуся в аналогичной с ним ситуации, несколько лет назад эстонский паспорт дали. Читать далее...

Новая политика Taxify взбесила таксистов

В будний день в 11 часов знакомый журналиста газеты Tartu Postimees долгое время пытался заказать такси через приложение Taxify. Когда, наконец, автомобиль приехал, он оказался настолько грязным, что садиться в него не было никакого желания. Что происходит? Читать далее...

На рынке Эстонии могут появиться машины-утопленники из США

Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) в понедельник выступил с предупреждением о том, что на рынке подержанных автомобилей в Эстонии могут появиться машины-утопленники, доставленные из зоны наводнения в США. Читать далее...

Сколько тратят на различные продукты бедные и богатые?

Зажиточные жители Эстонии тратят больше денег на рыбу, фрукты и алкоголь. Суммы, которые жители Эстонии тратят на молочные продукты, от уровня доходов не зависят. Смотрите инфографику здесь...

Рост цен в Эстонии - один из самых стремительных в Европе

В августе этого года согласованный годовой показатель инфляции в Литве был крупнейшим среди стран Евросоюза. Эстония была на втором месте, сообщает Евростат. Читать далее...

Возмещение ущерба Кохтла-Ярве

Власти города Кохтла-Ярве готовятся направить в суд иск против бывшего мэра Евгения Соловьева, ранее осужденного за коррупцию. Однако сопутствующие риски велики: налогоплательщики должны будут оплатить все госпошлины и адвокатов, но и в случае победы в суде город может так и не вернуть даже потраченные на процесс деньги, не говоря уже о взыскиваемых 210 000 евро. Читать далее...