В Эстонии при помощи процедуры замораживания яичниковой ткани родился ребенок

С большой вероятностью у женщин, у которых выявили опухоль и которые должны проходить химиотерапию или лучевую терапию, начинается ранняя менопауза, поскольку лечение токсично и после него погибает большая часть яйцеклеток. Другими словами, из-за такого диагноза молодые женщины остаются без возможности завести ребенка, передает Rus.ERR со ссылкой на novaator.err.ee.

С сегодняшними возможностями медицины можно до начала лечения заморозить образцы тканей яичника, чтобы впоследствии у женщины все же был шанс стать матерью.

Детей, родившихся благодаря этой процедуре, в мире не так много, приблизительно 70, однако с помощью эстонских ученых и врачей один такой малыш появился и в Эстонии, в то время как в большинстве европейских стран пока не родилось ни одного такого младенца.

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