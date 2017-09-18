В финском городе английский станет третьим официальным языком

Для того, чтобы привлечь в город международные компании и зарубежных специалистов, а также сделать жизнь уже переехавших сюда иностранцев более комфортной, власти Эспоо собираются сделать английский язык официальным наравне с финским и шведским. Предположительно, на реализацию идеи уйдет четыре года, сообщает Русская служба новостей Yle.

Сейчас в Эспоо трудоустроены 14 тысяч человек, многие из которых используют английский в повседневной жизни, пишет fontanka.fi. Кроме того, в расположенном в городе Университете Аалто учатся более 3 тысяч иностранных студентов и преподают около тысячи иностранных педагогов.