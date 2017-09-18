Елена Скульская. Глупец боится карикатуры, умный боится лести

Совсем недавно в Афинах, в старинном театре «Одеон Герода Аттика» («Иродион»), очень хорошо сохраненном на южном склоне Акрополя (разве что не хватает крыши из кедра, бывшей в древности, но купол из чистого неба с редкими прорезями звезд вполне ее заменяет), состоялась премьера «Мира» Аристофана в постановке Константиноса Арванитакиса. Впервые комедия была поставлена в 421 году до нашей эры, и с тех пор в каждой следующей сценической версии меняются лишь вставные гэги, а сюжет и стихи Аристофана не стареют.

На небо верхом на навозном жуке

Сегодня «Мир» как никогда актуален. Его главный герой отправляется на небеса, чтобы уговорить богов прекратить затянувшуюся войну и установить на земле благоденствие, воплощенное в двух красавицах – Ярмарке и Жатве.

Аристофана звали в Афинах просто Комиком – почетной кличкой. Именно при нем была создана рыжая маска, ставшая потом рыжим клоуном, шутом, которому разрешено было говорить правду в лицо правителям, а те не смели сердиться, чтобы не уронить себя. Аристофан начинал писать, когда в Греции царила безграничная свобода слова, позволяющая издеваться над кем угодно и как угодно. И персонажей называли реальными жизненными именами, чтобы адресат шуток был совершенно очевиден.

В нескольких комедиях Аристофан высмеивал демагога-временщика, бездарного военачальника, поборника нескончаемых военных действий Клеона; Клеон был первым политиком, который решил любыми путями добиться введения цензуры. Пути, впрочем, просты и вполне пригодны до сих пор: он подговорил полицейских, следивших в театре за порядком, избить Аристофана палками. После этого никто уже не соглашался изготовлять для очередной комедии маску Клеона, да и актеры отказывались его изображать; Аристофан сам надевал маску Клеона и сам его играл, поскольку писателя можно избить палками, искалечить, унизить – но запугать довольно сложно! Клеон подавал на Аристофана в суд, но тот столь блистательно отвечал на обвинения стихами Гомера, что бездарный военачальник проиграл процесс.

В «Мире» герой отправляется на небо верхом на навозном жуке. В этом летательном аппарате заложен глубокий смысл, сформулированный Эзопом: «Никого не должно презирать, ибо никто не бессилен настолько, чтобы не отомстить за оскорбление». В басне ничтожный навозный жук побеждает высокомерного орла...

На недавней премьере амфитеатр на 4800 мест был заполнен до отказа – афиняне на такие представления приходят семьями, берут с собой малых детей, хотя шутки Аристофана не всегда изысканны, часто скабрезны, грубы; персонажи появляются с голыми задницами, а пантомимы не только складываются в фигуры фриза Парфенона, но и имитируют акты физической любви. Все начало представления, как и при Аристофане, связано с кормлением навозного жука: актеры танцуют с пластмассовыми сиденьями от унитазов, скатывают шарики из «экскрементов», а сам жук в белоснежном пуховике-фраке разворачивается к зрителям задом и повествует о ценности навоза. Тут нечего воротить нос: все, что ниже пояса, всегда рождало самые рискованные шутки и вызывало самые бесхитростные раскаты хохота.